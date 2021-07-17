Şizofren Ne Demek? TDK Sözlüğe Göre Ve Tıpta Şizofren Nedir?

Algılama ve düşünme yetisinde yetersizliğe yol açan, kişinin sıradan bir hayat yaşamasını güçleştiren şizofreni hastalığı psikoloji bilimine meraklı kişilerce araştırılıyor. Şizofren ne demek sorusuyla gündeme gelen ve tarihte ilk kez 1853 yılında tanımı yapılan bu hastalık; yanlış ilaç kullanımı, LSD ve benzeri maddeler, travmalar gibi pek çok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. İşte TDK sözlüğe göre şizofreni tanımı ile tıpta şizofren nedir sorusunun yanıtı.

ŞİZOFREN NE DEMEK?

Şizofreni kelimesi Yunanca şizo "ayrık, bölünmüş" ve frenos "akıl" kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu haliyle kelime "akıl bölünmesi" anlamına gelirken, şizofreni "kişilik bölünmesi" anlamıyla zihinsel bir hastalığın ismidir. Şizofren ise bu hastalıktan muzdarip kişiler için kullanılmaktadır.

ŞİZOFRENİ NEDİR?

Şizofreni, bireyin hareket ve davranışlarını doğrudan etkileyen, gerçeği algılayış şeklini ve düşüncelerini bozan psikiyatrik bir hastalıktır. Kronik seyreden yani tekrarlayan bu hastalıkta kişinin gerçeklikle bağı zayıflar, tedavi edilmemesi halinde tamamen uzaklaşarak hayal dünyasında yaşamaya başlar. Gerçek dışı olaylara inanır, hayal dünyasında yaşamaya başlar.

ŞİZOFRENİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şizofreni hastaları için en yaygın halüsinasyonlar işitsel olanlardır. Hastaların geneli hayali sesler duyar ve bu seslerle konuşur. Hatta o seslerin kendini yönlendirdiğini iddia eder. Bu seslerin kendilerine emir verdiğini, bu emirlere uymadıkları halde zarar göreceklerini düşünürler. Genellikle komplo teorilerine inanırlar. Hastalığa eşlik eden başka psikolojik rahatsızlıklar da görüldüğü için çevreye güvensizlik, huzursuzluk, tehlikede olduğu ve başkalarının ona zarar vereceği düşüncesi hakimdir.

ŞİZOFRENİ HASTALARI NE DÜŞÜNÜR?

Şizofrenler başkaları tarafından yönlendirildiklerini, kafalarının içindeki sesler tarafından yönetildiklerini düşünürler. Sanrı adı verilen bu durum ilerlediğinde kişi gerçekte yaşanmayan hatıralara sahip olur ve olmayan şeyleri görmeye başlar. Zaman zaman şizofreni hastalarının kendini tanrı ya da şeytan sandığı, diğer insanlardan daha üstün özellikleri olduğuna inandığı görülmüştür.

ŞİZOFRENİ TÜRLERİ NELER?

Paranoid şizofreni

Hebefrenik Şizofreni

Katatonik Şizofreni

Ayrışmamış Şizofreni

Kalıntı (Rezidüel) Şizofreni