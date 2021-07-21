Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu yüz yüze mi online mı? AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve sınav formatı

AÖF yaz okulu yüzyüze mi sorusu, salgın döneminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi salgın şartlarına göre akademik takvim ve sınavların uygulanış biçiminde düzenlemeler yapıyor. Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavıları için de yeni bir duyuru geldi. Peki, AÖF yaz okulu ve sınavları yüz yüze mi, online mı? İşte, Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu eğitimine ilişkin yapılan duyuru ve yaz okulu sınav tarihleri...
AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Açıköğretim programlarında ise kayıtlar 5-9 Temmuz tarihleri arasında, sınavlar 4 Eylül'de yüz yüze gerçekleştirilecek.
YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ
AÖF Sınav Takvimi'nde yer alan bilgilere göre; 28 Haziran - 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri tamamlandı.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler.
AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.