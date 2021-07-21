Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu yüz yüze mi online mı? AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve sınav formatı

AÖF yaz okulu yüzyüze mi sorusu, salgın döneminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi salgın şartlarına göre akademik takvim ve sınavların uygulanış biçiminde düzenlemeler yapıyor. Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavıları için de yeni bir duyuru geldi. Peki, AÖF yaz okulu ve sınavları yüz yüze mi, online mı? İşte, Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu eğitimine ilişkin yapılan duyuru ve yaz okulu sınav tarihleri...