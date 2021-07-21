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Giriş Tarihi: 21.7.2021 11:56

KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 KPSS sınav giriş belgesi yerleri ne zaman yayınlanacak?

KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 KPSS sınav giriş belgesi yerleri ne zaman yayınlanacak?

Kamuda personel olmak isteyen adaylar KPSS sınav yerleri sorgulamalarına hız kazandırdı. ÖSYM tarafından organize edilecek lisans sınavına sayılı günler kaldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanan adayların sınavı 1 Ağustos’ta gerçekleşecek. ÖSYM sınavlarının genellikle sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce açıklandığı biliniyor. Buna göre; KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 KPSS sınav giriş belgesi yerleri ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı…

KPSS sınav yerleri son günlerde binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Yaklaşan Kamu Personeli Seçme Sınavı dolasıyla sınav yerleri giriş belgesi sorgulaması da hız kazandı. Sınav zamanında yanlarında bulundurmaları zorunlu olan KPSS giriş belgelerinin açıklanması beklenirken, gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 KPSS sınav giriş belgesi yerleri ne zaman yayınlanacak?

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

1 Ağustos tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için heyecan sürüyor. KPSS sınav yerleri henüz açıklanmazken detaylar şöyle;

KPSS sınav yerleri açıklanmadı. ÖSYM, sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde açıklıyor. Bu ihtimal göz önünde bulundurulursa KPSS sınav giriş yerlerinin 26 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

KPSS NE ZAMAN? 2021

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.

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KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 KPSS sınav giriş belgesi yerleri ne zaman yayınlanacak?
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