YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2021 YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS sonuçları ve üniversite tercih dönemine çok kısa bir süre kaldı. 2021 YKS sonuçları açıklanma tarihinin ardından tercih maratonu yüz binlerce öğrenci için başlayacak. Tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte gözler, AYT, TYT, YDT sonuçlarına çevrildi. Üniversiteye girişin anahtarı olan YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayan adaylar için ÖSYM tarafından açıklama geldi. ÖSYM takvimine göre, 2021 yılı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 (AYT, TYT, YDT) YKS sonuçları ve ÖSYM ais ekranı...