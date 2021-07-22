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Giriş Tarihi: 22.7.2021 09:44

KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş belgesi yerleri ne zaman yayınlanacak?

KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş belgesi yerleri ne zaman yayınlanacak?

KPSS sınav yerleri, bu yılki Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlayacaklar tarafından araştırılıyor. Yaklaşan Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM koordinesinde, belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav zamanında yanlarında bulundurmaları zorunlu olan KPSS giriş belgelerinin açıklanması beklenirken, gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM takvimine göre, KPSS sınav yerleri belli oldu mu ve 2021 KPSS sınav giriş belgesi - yerleri ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Kamuda çalışmak isteyen on binlerce aday KPSS sınav yerleri sorgulamalarına hız kazandırdı. ÖSYM tarafından organize edilecek lisans sınavına sayılı günler kaldı. Adaylar, KPSS'ye 1 Ağustos tarihinde katılım sağlayacak. ÖSYM sınavlarının genellikle sınav giriş belgelerinin sınavın gerçekleşeceği tarihten 10 gün önce açıklandığı biliniyor. Buna göre; KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 KPSS sınav giriş belgesi yerleri ne zaman yayınlanacak? İşte, ÖSYM takvimi ile merak edilen bilgiler...

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

1 Ağustos tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için heyecan sürüyor. KPSS sınav yerleri henüz açıklanmazken detaylar şöyle;

KPSS sınav yerleri açıklanmadı. ÖSYM, sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde açıklıyor. Bu ihtimal göz önünde bulundurulursa KPSS sınav giriş yerlerinin 26 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

KPSS NE ZAMAN? 2021

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.

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KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş belgesi yerleri ne zaman yayınlanacak?
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