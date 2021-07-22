KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş belgesi yerleri ne zaman yayınlanacak?

Kamuda çalışmak isteyen on binlerce aday KPSS sınav yerleri sorgulamalarına hız kazandırdı. ÖSYM tarafından organize edilecek lisans sınavına sayılı günler kaldı. Adaylar, KPSS'ye 1 Ağustos tarihinde katılım sağlayacak. ÖSYM sınavlarının genellikle sınav giriş belgelerinin sınavın gerçekleşeceği tarihten 10 gün önce açıklandığı biliniyor. Buna göre; KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 KPSS sınav giriş belgesi yerleri ne zaman yayınlanacak? İşte, ÖSYM takvimi ile merak edilen bilgiler...