LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS tercihleri ve yerleştirme sonuçları ile MEB LGS tercih sonuç ekranı

Yüz binlerce öğrenci LGS tercih işlemlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak soruları da hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılmaya başlandı. MEB'in geliştirdiği tercih robotu ile işlemlerini tamamlayan adaylar, LGS tercihleri yerleştirme sonuçları açıklandı mı diye merak ediyor. İşte Bakan Selçuk'un açıklaması ve 2021 MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8. Sınıf mezunu liseli adayı gençler 5 Temmuz'da lise tercih işlemlerine başladı. Tercih sürecinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Temmuz saat 17:00'da sona erdiği paylaşıldı.