Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitede dersler ne zaman başlayacak, yüz yüze mi olacak? Üniversite kayıtları ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunu bekleyen üniversite adayı gençler, bu süreçte üniversiteler ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlayacak diye araştırıyor. 4 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulan YKS sonuçlarının ardından adaylar okul tercihlerini gerçekleştirecek. En iyi okulları tercih etmek için araştırma yapan ve üniversite kayıt tarihlerini takip eden öğrenciler, 2021-2022 güz dönemi dersleri yüz yüze mi olacak, online mı diye de merak ediyor. İşte bu eğitim öğretim dönemi hakkında öğrencilerin merak ettikleri.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda normalleşme takviminde üniversitelerin açılış tarihini de ilan etmişti. Bu açıklamalara ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversitelerde eğitim 13 Eylül'de başlayacak.
ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN GEÇECEK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yüz yüze eğitime geçilebilmesi için üniversite öğrencilerinin, akademik ve idari personelin aşı işlemlerinin tamamlanmasını istemişti. Geçtiğimiz aylarda Covid-19'la mücadele kapsamında aşılama faaliyetleri hızlanmış, aşı sırası 18 yaş altına kadar düşürülmüştü. Üniversite öğrencilerinin ve akademik personelin aşılama işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte üniversitelerde Eylül ayı itibariyle dersler yüz yüze gerçekleştirilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversite sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların okul tercih süreci başlayacak. Ağustos ayı içinde tamamlanması beklenen YKS yerleştirme sürecinin ardından 31 Ağustos ile 5 Eylül arasında elektronik kayıtlar gerçekleştirilecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.