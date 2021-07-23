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Giriş Tarihi: 23.7.2021 17:32 Son Güncelleme: 23.7.2021 17:32

DGS sonuçları açıklandı mı, 2021 DGS puanları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuçları ne zaman açıklar? DGS sonuç tarihi

DGS sonuçları açıklandı mı, 2021 DGS puanları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuçları ne zaman açıklar? DGS sonuç tarihi

DGS sonuçları açıklandı mı sorusu iki yıllık öğrenimini dört yıla tamamlamak isteyen yüz binlerce aday tarafından merak ediliyor. 11 Haziran’da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında dikey geçiş yapmaya hazırlanan adaylar, DGS sonuçları açıklandı mı, DGS puanları ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları, ÖSYM sonuçları ne zaman açıklar sorusuyla gündeme geliyor. İşte ÖSYM sınav takvimine göre bu sınava ilişkin merak edilenler.

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki yıllık ön lisans ve meslek yüksekokulu programlarından başarıyla mezun olanlar, DGS ile eğitimlerini dört yıla tamamlamaya hazırlanıyor. Eğitim hayatlarının geleceğini etkileyecek bu sınav için yüz binlerce aday DGS sonuçları açıklandı mı, DGS puanları ne zaman açıklanacak ve ilan edilecek diye merak ediyor. DGS sonuç tarihi ve sonuç ekranı haberimizde.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM'nin sınav takvimine göre 13 Ağustos'ta açıklanacak. Söz konusu sınav sonuçları 2021-2022 eğitim öğretim yılı içinde yapılacak yerleştirmelerde geçerli olacak.

2021-2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları açıklandıktan kısa süre sonra DGS tercih işlemleri de alınmaya başlanacak. ÖSYM tarafından konuya ilişkin net bir tarih verildiğinde güncel veriler sabah.com.tr'de yer alacak.

DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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DGS sonuçları açıklandı mı, 2021 DGS puanları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuçları ne zaman açıklar? DGS sonuç tarihi
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