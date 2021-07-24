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Giriş Tarihi: 24.7.2021 08:50 Son Güncelleme: 24.7.2021 08:51

MEB 2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS tercihleri ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

MEB 2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS tercihleri ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, yaz tatili sonu için geri sayımın başlamasıyla araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise yerleştirme sonuçları hakkında LGS tercihleri - yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili akıllardaki soruları yanıtladı. MEB internet sitesinden gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından lise adayı öğrenciler, LGS okul tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt olarak son açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. 2021 MEB LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi, tercih robotu ve sonuç sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

Yüz binlerce öğrenci LGS tercih işlemlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak soruları da hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılmaya başlandı. MEB'in geliştirdiği tercih robotu ile işlemlerini tamamlayan adaylar, LGS tercihleri yerleştirme sonuçları açıklandı mı diye merak ediyor. İşte Bakan Selçuk'un açıklaması ve 2021 MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8. Sınıf mezunu liseli adayı gençler 5 Temmuz'da lise tercih işlemlerine başladı. Tercih sürecinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Temmuz saat 17:00'da sona erdiği paylaşıldı.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların 16 Temmuz'a kadar alınacağını duyuran Bakan Selçuk lise yerleştirme sonuçları için 26 Temmuz'u işaret etti. Bakan Selçuk'un açıklamasına göre lise tercih sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak.

LİSE TERCİH SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan eokul.meb.gov.tr üzerinden görüntülenecek. Adaylar 26 Temmuz'da erişime açılacak olan sonuç ekranından lise yerleştirme sonuçlarına ulaşabilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA MEB

LGS TERCİH ROBOTU MEB

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için geliştirdiği LGS tercih robotu 16 Temmuz'a kadar erişime açık olacak. Adaylar aşağıdaki linke tıklayarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilir.

LİSE TERCİH EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

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MEB 2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS tercihleri ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
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