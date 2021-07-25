LGS tercihleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Lieseye hazırlanan öğrenciler, 2021 LGS lise tercih sonuçları için beklemeye koyuldu. Yüz binlerce lise adayı öğrencinin heyecanlı bekleyişi pazartesi günü sona eriyor. LGS tercih sonuçları açıklandıktan hemen sonra LGS 2. terichler ile ilgili araştırmalar da başlayacak. MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2021 LGS ek tercihler ne zaman başlıyor, ek tercihler olacak mı?

EK TERCİHLER 2021 NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyecek olan öğrenciler, tercihlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tarihlerde yapacak.