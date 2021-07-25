LGS tercihleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Lieseye hazırlanan öğrenciler, 2021 LGS lise tercih sonuçları için beklemeye koyuldu. Yüz binlerce lise adayı öğrencinin heyecanlı bekleyişi pazartesi günü sona eriyor. LGS tercih sonuçları açıklandıktan hemen sonra LGS 2. terichler ile ilgili araştırmalar da başlayacak. MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2021 LGS ek tercihler ne zaman başlıyor, ek tercihler olacak mı?
EK TERCİHLER 2021 NASIL YAPILIR?
Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyecek olan öğrenciler, tercihlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tarihlerde yapacak.
Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından internet sitesi üzerinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.
LGS 2021 EK TERCİH TARİHLERİ
LGS 2021 tercih sürecine ilişkin henüz takvim yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 29 Temmuz'da sona eren tercih başvuruları, 10 Ağustos'ta açıklanmıştı. Yerleştirme sonuçlarının ardından hemen ek tercih süreci başlamıştı. 14 Ağustos'ta sonra eren ek tercih başvuru sonuçları 17 Ağustos'ta belli olmuştu. Daha sonra ikinci nakil işlemleri başlamış, aynı zaman aralığında devam etmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın söz konusu tercih sürecine ilişkin takvimi yayımlanmasıyla tüm detaylar belli olacak.