LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? LGS tercih (yerleştirme) sonuçları yarın mı açıklanacak? İşte LGS tercih sonucu ve nakil tarihleri

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu lise adayı öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Lise tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, erken açıklanır mı diye de merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili duyuruları takip ediliyor. Sınavdan iyi bir puan alan ve nitelikli okullara yerleşmek isteyen gençler, sınav ve yerleştirme heyecanının yanı sıra nakil tarihleri hakkında da araştırma yapıyor. Liseli olmaya hazırlanan gençler için LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi ve sonuç görüntüleme ekranı haberimizde.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz Pazartesi günü "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Lise yerleştirme sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı MEB tarafından bildirilmedi. Ancak sonuçlar ilan edildiğinde sabah.com.tr'de bilgilendirme yapılacak.
NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.