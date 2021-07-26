Alternatif akım nedir, formülleri ve devreleri nelerdir? Alternatif akımı kim buldu?

Alternatif akım, yönü ve genlik değerleri periyodik olarak değişen elektrik akımıdır. Günümüzde kullanılan alternatif akımın mucidi Nikola Tesla'dır. Tesla bugünkü anlamıyla alternatif akımı 1886 yılında laboratuvar ortamında üretmiştir. Daha sonrasında birçok bilim insanı alternatif akımla ilgili daha ileri çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Alternatif akımın endüstriyel amaçlarla kullanılan üç fazlı hali ise 1893 yılından itibaren, Decker'in kurduğu santralde üretilmeye başlanmıştır. Günümüzde, sanayide ve şehirlerdeki ev ve iş yerlerinde alternatif akım kullanılmaktadır. Alternatif akımın, doğru akım karşısında en büyük avantajı, enerjinin uzak mesafelere iletimine daha sağlıklı ve kolay bir şekilde imkân vermesidir.

ALTERNATİF AKIM FORMÜLLERİ

Alternatif akım, gerilim ile birlikte değerlendirilir. Alternatif akım formülü, v(t) = Vpik x sin(wt) şeklindedir. Vpik, en yüksek gerilimi ifade eder. w, açısal sıklığa karşılık gelir. t ise, saniye cinsinden zamanı gösterir.

ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ

Alternatif akım devrelerinin de kendi içinde çeşitleri bulunur:

Sadece dirençli devre,

Sadece indüktör devre,

Kondansatörlü devre

ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

Devre analizi, elektronik devrelerin üzerinde bulunan tüm voltajları ve akımları tespit etmek için yapılır. Alternatif akım devre analizi, çok iyi düzeyde elektrik ve aynı zamanda matematik bilgisi gerektiren önemli bir işlemdir. Bu işlem, doğru akım analiziyle benzerdir. Doğru akım analiz yöntemlerinin alternatif akım devrelerine uygulanması yoluyla gerçekleştirilir.

ALTERNATİF AKIM NERELERDE KULLANILIR?

Alternatif akım kullanım alanları çok çeşitlidir. Gündelik yaşamımızın olmazsa olmazı haline gelmiş olan, evlerimizde ve ofislerimizde kullanılan şehir elektriğinin tamamı alternatif akımdan oluşur. Şehir hattından evlerimize gelen elektrik enerjisi alternatif akım olarak gelir. Çamaşır ve bulaşık makineleri ile buzdolabı ve klima gibi aletler doğrudan doğruya evlere gelen bu alternatif akımı kullanarak çalışan aletlerdir. Müzik setleri ve televizyon gibi bazı cihazlar ise evlerimize gelen alternatif akımı doğru akıma dönüştürerek çalışırlar.