Köprü diyot nedir? Köprü diyot bağlantısı nasıl yapılır?

Köprü diyotlar, dört adet diyotun tek bir ortak gövde içinde birleştirilmesi yoluyla elde edilen diyotlardır. Bağlantısını yapmak kolay olsun diye bu tür diyotların giriş ve çıkış uçları, gövdenin dışına doğru çıkarılarak üretilir. Köprü diyot gövdesi üzerinde (~) sembolüne sahip ayaklar alternatif akım (AC) girişleri olarak kullanılmalıdır. (+) ve (-) sembolü bulunan ayaklar ise doğru akım (DC) çıkış bağlantı noktalarıdır. Köprü diyotların kullanımıyla akım doğrultma işlemi yaygındır. Çünkü köprü diyotlar düşük maliyetli devre elemanlarıdır. Bu nedenle, alternatif akımın doğru akıma dönüştürülmesi gereken birçok alanda kullanılabilirler.

KÖPRÜ DİYOT BAĞLANTISI NASIL YAPILIR?

Köprü diyotlar üzerinde (~) simgesi bulunan ayaklar, alternatif akım giriş ayağı olarak kullanılmalıdır. (+) ve (-) simgesi bulunan ayaklar ise elde edilen doğru akımın çıkış ayakları olarak kullanılmalıdır. Alternatif akım kaynağı (~) sembolünün bulunduğu ayağa bağlanmalı, elde edilen doğru akımın kullanılacağı devre ise çıkış birimi olan (+) ve (-) uçlarına bağlanmalıdır. Köprü diyot çalışma prensibi, alternatif akımın (~) ayağı ile alınması ve doğru akıma dönüştürülerek (+) ve (-) ayakları üzerinden iletilmesine dayanır.

KÖPRÜ DİYOT ÖLÇÜMÜ

Köprü diyot sağlamlık testi, elektronik devre ölçüm aletleriyle yapılabilir. Bu ölçümü yapabilmek için, ölçüm aleti direnç moduna getirilerek, ölçü aletinin uçları köprü diyodun üzerinde bulunan, elde edilen doğru akımı göndermeye yarayan ayaklara temas ettirilir. Bu durumda ölçü aleti ya çok büyük bir direnç değeri gösterir, ya da hiçbir direnç değeri göstermez. Ölçü aletinin uçları, diyodun uçları arasında yer değiştirilerek yeniden aynı uçlara değdirilir. Ölçü aletinin her seferinde doğru akım elde edilen uçlar arasında birinden diğerine değişmeli olarak temas ettirilmesi halinde, sırasıyla bir ölçümde ibrenin sapması, bir sonraki ölçümde ise ibrenin hiç sapmaması gerekir. Bu durumda köprü diyot sağlam demektir. Sonuç bu şekilde olmuyorsa, köprü diyot arızalı demektir.

KÖPRÜ DİYOT NEDEN YANAR?

Köprü diyot, dayanabileceğinden daha yüksek düzeyde akıma maruz kalması durumunda yanabilir. Köprü diyotlar yapısı gereği çabuk ısınmaya meyilli elemanlar olduğundan, yanmaması için ısıtıcı kullanılmasında da yarar vardır.