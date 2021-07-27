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Giriş Tarihi: 27.7.2021 07:15 Son Güncelleme: 27.7.2021 07:15

KPSS sınav giriş yerleri belli oldu: ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş yerleri ve belgesi sorgulama ekranı

KPSS sınav giriş yerleri belli oldu: ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş yerleri ve belgesi sorgulama ekranı

1 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınavın başlamasına sayılı günler kala, gözler KPSS sınav giriş yerleri belgesine çevrildi. Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar sınav merkezlerini bu belge aracılığıyla öğrenecek ve sınava katılım sağlayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adayların katılım sağladığı sınavdan önce “KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. ÖSYM KPSS giriş yerlerini bugün açıkladı. İşte ÖSYM ile KPSS sınav yerleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

KPSS sınav giriş belgesi ve giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak soruları binlerce adayın gündeminde yer alıyordu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan KPSS için giriş belgesi ve sınav yerleri beklentisi hız kesmeden sürüyordu. Adaylar yayınlanan belgeyle beraber 1 Ağustos tarihinde sınava katılım sağlayacakları yerleri de öğrenmiş oldu. Böylelikle "KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt buldu. Bilindiği üzere ÖSYM sınava 10 gün kala belgeyi resmi sitesinden erişime açıyor. İşte KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinilebilecek.

Adaylar, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'dan sonra, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.

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KPSS sınav giriş yerleri belli oldu: ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş yerleri ve belgesi sorgulama ekranı
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