KPSS sınav giriş belgesi ve giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak soruları binlerce adayın gündeminde yer alıyordu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan KPSS için giriş belgesi ve sınav yerleri beklentisi hız kesmeden sürüyordu. Adaylar yayınlanan belgeyle beraber 1 Ağustos tarihinde sınava katılım sağlayacakları yerleri de öğrenmiş oldu. Böylelikle "KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt buldu. Bilindiği üzere ÖSYM sınava 10 gün kala belgeyi resmi sitesinden erişime açıyor. İşte KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!
ÖSYM, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinilebilecek.
Adaylar, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'dan sonra, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS NE ZAMAN?
Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.
Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.