KPSS sınav giriş belgesi ve giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak soruları binlerce adayın gündeminde yer alıyordu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan KPSS için giriş belgesi ve sınav yerleri beklentisi hız kesmeden sürüyordu. Adaylar yayınlanan belgeyle beraber 1 Ağustos tarihinde sınava katılım sağlayacakları yerleri de öğrenmiş oldu. Böylelikle "KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt buldu. Bilindiği üzere ÖSYM sınava 10 gün kala belgeyi resmi sitesinden erişime açıyor. İşte KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar...