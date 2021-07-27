Kamuda memur olarak istihdam edilmek isteyen yüzbinlerce kişi, bu hafta sonu başlayacak olan KPSS için araştırmalara başladı. Sınav merkezi ile ilgili sorularına KPSS sınav yeri açıklandı mı, KPSS giriş belgesi nasıl alınır diye yanıt arayan memur adayları, şimdiden sınav günü için hazırlık yapıyor. ÖSYM ile sınav giriş belgesi çıktısı alma ve KPSS sınav yerleri görüntüleme ekranı haberimizde.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM Başkanı Aygün: "1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır."