MEB LGS TABAN PUANLARI, LİSE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarında, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden ilan edildi.

LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci talep eden liselerin taban puanları ile boş kontenjanları açıklandı.

2021 LGS TABAN PUANLARI VE LİSE BOŞ KONTENJANLARI LİSTESİ

LGS taban puanları açıklandı. LGS tercih sonuçlarına göre 8 bin 486 kişilik kontenjan boş kaldı. LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden takip edilebilecek.

LGS BOŞ KONTENJANLARI BİLGİSİ

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-okul.meb.gov.tr üzerinden açıklandı.

MEB NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021