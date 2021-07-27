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Giriş Tarihi: 27.7.2021 07:19 Son Güncelleme: 27.7.2021 07:20

E okul MEB 2021 LGS boş kontenjanlar, okul taban puanları, lise taban puanları açıklandı! MEB'den Lise boş kontenjanları için açıklama!

E okul MEB 2021 LGS boş kontenjanlar, okul taban puanları, lise taban puanları açıklandı! MEB'den Lise boş kontenjanları için açıklama!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih sonuçlarına kavuşan öğrenciler LGS boş kontenjanlar, okul taban puanları, lise taban puanları araştırmasına çıktı. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler MEB nakil takvimine göre ikinci tercihlerini yapacak. Anadolu İmam Hatip Liselerinde doluluk oranı %98,27’ye ulaşmış, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde ise oran %76,90 olarak hesaplanmıştır. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.Gelen son dakika haberine göre; LGS boş kontenjanlar, okul taban puanları, lise taban puanları açıklandı! İşte, MEB 2021 LGS taban puanları ve lise boş kontenjanları listesi ile ilgili detaylar…

LGS boş kontenjanlar, okul taban puanları, lise taban puanları binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. İstediği liseye yerleşemeyen öğrenciler ise lise boş kontenjan, taban puanlarına göre tercihlerini yapabilecek. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. LGS boş kontenjanlar, okul taban puanları, lise taban puanları açıklandı! 2021 LGS taban puanları ve lise boş kontenjanları listesi

LİSELERİN BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları, "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı

Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları, bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.

LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS BOŞ KONTENJANLAR, OKUL TABAN PUANLARI, LİSE TABAN PUANLARI

LGS tercih sonuçları açıklanınca LGS boş kontenjanlar, okul taban puanları, lise taban puanları öğrencilerin araştırdığı konular arasında yer aldı. Tercih dönemi sonrası, LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları sıralamasına göre gerçekleştirilecek lise nakil başvuruları, e-okul üzerinden yapılacak.

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MEB LGS TABAN PUANLARI, LİSE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarında, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden ilan edildi.

LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci talep eden liselerin taban puanları ile boş kontenjanları açıklandı.

2021 LGS TABAN PUANLARI VE LİSE BOŞ KONTENJANLARI LİSTESİ

LGS taban puanları açıklandı. LGS tercih sonuçlarına göre 8 bin 486 kişilik kontenjan boş kaldı. LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden takip edilebilecek.

LGS BOŞ KONTENJANLARI BİLGİSİ

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-okul.meb.gov.tr üzerinden açıklandı.

MEB NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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E okul MEB 2021 LGS boş kontenjanlar, okul taban puanları, lise taban puanları açıklandı! MEB'den Lise boş kontenjanları için açıklama!
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