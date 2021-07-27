LGS boş kontenjanlar, okul taban puanları, lise taban puanları binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. İstediği liseye yerleşemeyen öğrenciler ise lise boş kontenjan, taban puanlarına göre tercihlerini yapabilecek. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. LGS boş kontenjanlar, okul taban puanları, lise taban puanları açıklandı! 2021 LGS taban puanları ve lise boş kontenjanları listesi
LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları, "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı
Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları, bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.
LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.
Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.
LGS tercih sonuçları açıklanınca LGS boş kontenjanlar, okul taban puanları, lise taban puanları öğrencilerin araştırdığı konular arasında yer aldı. Tercih dönemi sonrası, LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları sıralamasına göre gerçekleştirilecek lise nakil başvuruları, e-okul üzerinden yapılacak.
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarında, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden ilan edildi.
LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci talep eden liselerin taban puanları ile boş kontenjanları açıklandı.
LGS taban puanları açıklandı. LGS tercih sonuçlarına göre 8 bin 486 kişilik kontenjan boş kaldı. LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden takip edilebilecek.
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-okul.meb.gov.tr üzerinden açıklandı.
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021