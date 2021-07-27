Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? YÖK ile 2021-2022 Üniversiteler Eylül ayında açılacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Aşılama çalışmalarını hızlanması ve vakalardaki düşüşle gözler üniversiteler açılacak mı sorusunun yanıtına çevrilirken gözler yetkililerden açıklamalara çevrilmişti. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda üniversitelerin açılış tarihi için Eylül ayı işaret edilmişti. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? 2021-2022 YÖK ile Üniversiteler Eylül ayında açılacak mı?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı biliniyor.
YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.
Üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.