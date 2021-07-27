Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? YÖK ile 2021-2022 Üniversiteler Eylül ayında açılacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Aşılama çalışmalarını hızlanması ve vakalardaki düşüşle gözler üniversiteler açılacak mı sorusunun yanıtına çevrilirken gözler yetkililerden açıklamalara çevrilmişti. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda üniversitelerin açılış tarihi için Eylül ayı işaret edilmişti. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? 2021-2022 YÖK ile Üniversiteler Eylül ayında açılacak mı?