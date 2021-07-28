TYT ile alan bölümler nelerdir? 2021 TYT puanı ile alım yapan 2 yıllık ön lisans bölümleri hangileri?

TYT ile 2 yıllık ön lisans programlarına kayıt olmak isteyen üniversite adayı gençler, TYT puanı ile alım yapan 2 yıllık ön lisans bölümleri hangileri diye araştırıyor. Yükseköğretim kurumlarına ilişkin araştırmalar devam ederken, TYT ile alan bölümler, TYT bölümleri ve puanları 2021 yılı YKS sonucunun açıklanmasının ardından merak ediliyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler.

2021 TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet (2 Yıllık)

Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ambalaj Tasarımı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Arıcılık

Aşçılık

Atçılık ve Antrenörlüğü

Atık Yönetimi

Avcılık ve Yaban Hayatı

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi