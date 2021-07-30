Liseye yeni başlayan öğrencileri ve velilerinin tatlı telaşı başladı. Lise nakil süreci, okul kayıtları, ders başlama tarihleri gibi detaylar merak ediliyor. Ülke genelinde 2 bin 91 liseye öğrenci yerleştirme işlemleri tamamlanırken öğrenciler ve velileri 2021-2022 liseler ne zaman açılacak diye araştırıyor. Liselerde dersler yüz yüze mi olacak sorusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel açıklamaları takip ediliyor. İşte 9, 10, 11, 12'nci sınıflar için okul açılma tarihi ve liselere ilişkin merak edilenler.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz yılı pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılına eylül ayında başlıyor. Ortaöğrenimini başarıyla tamamlayıp 9. Sınıfa başlayan öğrenciler ve 10, 11, 12. sınıflar bu yıl okula eylül ayında başlayacak. Bu yıl öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.