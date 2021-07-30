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Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM takvimi ile ALES başvuruları ne zaman başlıyor, ALES ne zaman? 2021 ALES başvuru tarihleri ve başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 30.7.2021 11:15 Son Güncelleme: 30.7.2021 11:15

ÖSYM takvimi ile ALES başvuruları ne zaman başlıyor, ALES ne zaman? 2021 ALES başvuru tarihleri ve başvuru ekranı

ÖSYM takvimi ile ALES başvuruları ne zaman başlıyor, ALES ne zaman? 2021 ALES başvuru tarihleri ve başvuru ekranı

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ALES sınavı için başvuru tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu. Akademik personel olmak ya da lisansüstü eğitim alarak eğitimini devam ettirmek isteyenler, ALES başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ne zaman yapılacak diye araştırıyor. ALES başvurusu için gün sayan yüz binlerce öğrenci, ÖSYM’den gelecek açıklamaları takip ediyor. 2021 ALES başvuru ekranı ve sınava dair merak edilenler haberimizde.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) önümüzdeki aylarda bu yıl ikinci kez düzenlenecek. ÖSYM takvimi ile tarihleri belli olan sınavdan önce adaylar, ALES başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ne zaman gerçekleşecek diye araştırıyor. ALES başvurusu önümüzdeki günlerde başlayacak ve 9 gün içinde tamamlanacak. İşte 2021 ALES başvuru tarihleri ve başvuru ekranı!

ALES SINAVI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES/2) 19 Eylül'de gerçekleşecek. 2021 yılının ikinci sınavı için giriş belgeleri sınavdan önceki hafta, yani 10 Eylül'den sonra yayınlanacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden 14 Ekim'de ilan edilecek.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ALES başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminde 3-11 Ağustos olarak belirlendi. Buna göre 3 Ağustos'ta başlayacak olan başvurular 11 Ağustos'a kadar alınacak. 11 Ağustos'ta son bulan başvuru sürecini kaçıranlar 17 Ağustos'ta geç başvuruda bulunabilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti 2021 yılının ilk sınavı için 145 TL olarak belirlenmişti. Bu ücretin 2021 ALES/2 için de benzer olacağı tahmin ediliyor. Güncel rakamlar sınav başvuru ekranı erişime açıldığında haberimizde yer alacak.

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ÖSYM takvimi ile ALES başvuruları ne zaman başlıyor, ALES ne zaman? 2021 ALES başvuru tarihleri ve başvuru ekranı
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