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Giriş Tarihi: 31.7.2021 11:21

KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS ÖABT ve Genel Kültür Testi puan hesaplama işlemi

KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS ÖABT ve Genel Kültür Testi puan hesaplama işlemi

ÖSYM takvimine göre 1 Ağustos Pazar günü, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) oturumları gerçekleşecek. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek sınav öncesi adaylar, puan hesaplama gibi konuları araştırıyor. Kamu kurumlarında yapılan memur istihdamı, kontenjana bağlı olarak KPSS’den alınan puana göre yapılıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacaklar için düzenlenen KPSS'de birtakım kriterler baz alınarak puan hesaplaması yapılır. Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P 121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

KPSS PUAN HESAPLAMA

MEB tarafından, ÖSYM'ce ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSS120 puan türü kullanılır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS İlkbahar Dönemi sonuçları kullanır.

Öğretmen atamaları için P10 ve P121 puan türü kullanılmaktadır. Her branşın taban puanı, atama döneminde bakanlıkça ilan edilmektedir. Bu taban puanlar genel olarak ataması yapılacak öğretmen sayısına ve branşa bağlı olarak değişmektedir.

KPSSP120 puanın hesaplanmasında testlerin ağırlığı aşağıdaki şekildedir.

Genel Yetenek Testi Genel Kültür Testi

Eğitim Bilimleri Testi

 YDS (İlkbahar Dönemi)
KPSSP120 0,15 0,15 0,20 0,50

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA HANGİ PUAN TÜRÜ KULLANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı' nın öğretmen ihitiyacını karşılamak amacıyla her yıl Ağustos ayında öğretmen ataması yapılmaktadır. Fakat bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda farklı dönemlerde de öğretmen atamaları yapıldığı görülmektedir.

Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P 121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

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KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS ÖABT ve Genel Kültür Testi puan hesaplama işlemi
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