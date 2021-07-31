KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS ÖABT ve Genel Kültür Testi puan hesaplama işlemi

KPSS PUAN HESAPLAMA

MEB tarafından, ÖSYM'ce ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSS120 puan türü kullanılır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS İlkbahar Dönemi sonuçları kullanır.

Öğretmen atamaları için P10 ve P121 puan türü kullanılmaktadır. Her branşın taban puanı, atama döneminde bakanlıkça ilan edilmektedir. Bu taban puanlar genel olarak ataması yapılacak öğretmen sayısına ve branşa bağlı olarak değişmektedir.

KPSSP120 puanın hesaplanmasında testlerin ağırlığı aşağıdaki şekildedir.