Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Okullar ne zaman açılacak, 6 Eylül'de açılacak mı, vaka sayıları nedeniyle okulların açılma tarihi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul açılma tarihini duyurdu!
Giriş Tarihi: 31.7.2021 08:25 Son Güncelleme: 31.7.2021 08:25

Okullar ne zaman açılacak, 6 Eylül'de açılacak mı, vaka sayıları nedeniyle okulların açılma tarihi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul açılma tarihini duyurdu!

Okullar ne zaman açılacak, 6 Eylül'de açılacak mı, vaka sayıları nedeniyle okulların açılma tarihi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul açılma tarihini duyurdu!

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte pek çok öğrenci ve veli, okulların açılış tarihi ve yüz yüze eğitim konusunda araştırma yapıyor. Bir yıldan uzun bir süre yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrenciler heyecanla okula dönecekleri günü bekliyor. Bu kapsamda “Okullar 6 Eylül'de açılacak mı, açılma tarihi değişecek mi, ne zaman açılacak?” sorusu cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu soru işaretlerini gidermek üzere okulların açılması hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Yazın başından beri, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlangıcı olarak 6 Eylül tarihi zikrediliyor. Ancak temmuz ayı başından bu yana artışa geçen vaka sayılarının bu durumu engelleme ihtimali olup olmadığı merak ediliyor. Veli ve öğrencilerin kafasındaki "Okullar 6 Eylül'de açılacak mı, okulların açılma tarihi değişecek mi, ne zaman açılacak?" gibi soru işaretleri Bakan Selçuk'un açıklamalarıyla netlik kazandı. 81 ilin milli eğitim müdürüyle toplantı yapan Selçuk okulların açılış tarihi hakkında açıklama yaptı.

OKULLARDA VİRÜSLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları için 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi. Toplantıda, "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı. Ülke genelinde bakanlığa bağlı tüm okullarda hijyen koşullarının yakından takip edildiğine dikkat çekildi. Bu süreçte hijyen bütçesinin sekiz kat arttığını ifade eden Bakan Selçuk, "Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının tekrar tekrar vurgusunu yapmak istiyorum. Okulları açmak noktasında çok kararlıyız" şeklinde açıklama yaptı. Böylece okul açılış tarihinin vaka sayılarından etkilenmeyeceği, okullarda salgın riskini önlemek adına çalışmalar yapılacağı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okullar ne zaman açılacak, 6 Eylül'de açılacak mı, vaka sayıları nedeniyle okulların açılma tarihi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul açılma tarihini duyurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA