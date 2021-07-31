Üniversitelerin açılacağı tarih değişti mi ve yüz yüze eğitim olacak mı?2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi?

Eylül ayına doğru yaklaşılırken üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz dönemi uzaktan eğitimle tamamlayan öğrenciler, yeni dönemde derslerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacağını merak ediyor. Bu noktada, üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından konuyla ilgili açıklama gelirken 2021-2022 akademik takvim de duyuruldu. İşte, üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı konularıyla ilgili gelişmeler