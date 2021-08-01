Hukuk Fakültesi taban puanları ve kontenjanları! Hukuk Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu 2021 ile Hukuk taban puanları ve sıralaması

Öğrenciler tarafından merakla beklenen YKS sonuçları bu sabah ÖSYM tarafından açıklandı! Yüz binlerce öğrenci, bu sene farklı bölümleri tercih edecek. En çok rağbet gören bölümler ve fakülteler arasında hukuk fakültesi yer alıyor. Bu noktada, 2021 hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor. Peki, üniversitelere ait 2021 hukuk fakültesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu? İşte, ÖSYM tarafından paylaşılan son hukuk fakültesi başarı sıralamaları ve taban puanları...
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü 2019 2018
|Kont.
2019
2018
2017
2016
|Yer.
2019
2018
2017
2016
|Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016
|Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (KONYA)(Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|18+0
18+0
17+0
16+0
|18
18
17
16
|21.238
18.500
14.474
5.780
|405,45759
399.19452
431,94552
465,80436
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (KONYA)(Vakıf)
|Hukuk
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|14+0
15+0
14+0
16+0
|14
15
14
16
|36.644
40.200
27.505
26.900
|389,11710
374.10037
412,01759
426,83886
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (KONYA)(Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|14+0
15+0
14+0
16+0
|14
15
14
16
|41.709
43.900
29.605
30.200
|384,82516
370.74998
409,48541
422,92772
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (KONYA)(Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|134+0
132+0
125+0
112+0
|134
132
125
112
|107.701
92.900
59.147
61.300
|344,25680
337.42974
381,69475
395,26216
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Hukuk
(Fransızca) (4)
|EA
|25+1
25+1
25+1
25+1
|26
26
26
26
|89
98
127
87
|526,31886
522.99845
524,75496
527,11601
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|13+0
12+0
11+0
20+0
|13
12
11
20
|110
61
111
149
|523,04254
530.39128
526,92445
521,12704
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|16+0
20+0
20+0
20+0
|16
20
20
20
|125
142
150
155
|521,01161
516.03626
522,98856
520,86057
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|11+0
10+0
10+0
10+0
|11
10
10
10
|398
208
343
178
|501,19208
509.08979
512,20543
519,01556
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|15+0
18+0
18+0
18+0
|15
18
18
18
|595
499
1.269
407
|493,10781
490.28583
490,35698
509,60255
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|20+0
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|876
865
1.694
2.790
|484,80590
476.53529
484,60334
480,37573
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Hukuk
(UOLP-Hamburg Üniversitesi)(Ücretli) (4)
|EA
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|880
—
—
—
|484,65254
—
—
—
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|26+0
20+0
20+0
20+0
|26
20
20
20
|1.410
868
1.296
664
|473,60516
476.41596
489,98636
503,18968
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|20+0
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|2.425
1.110
1.598
807
|459,38804
468.85926
485,84580
500,67168
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|14+0
14+0
14+0
20+0
|14
14
14
20
|2.919
1.770
3.432
2.520
|454,35154
456.46116
469,68403
482,22822
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|3.047
501
1.040
739
|453,22697
490.21835
493,76326
501,79324
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|550+14
600+15
630+16
650+17
|564
615
646
667
|3.469
3.410
5.421
4.900
|449,55270
438.30669
458,62584
469,38865
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|500+13
540+14
580+15
600+15
|513
554
595
615
|4.090
4.670
6.677
6.540
|444,99667
431.12536
453,09377
463,27431
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|230+6
240+6
200+5
200+5
|236
246
205
205
|5.094
5.740
7.722
7.580
|439,49177
426.70326
449,21498
460,01354
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Hukuk
(İÖ) (4)
|EA
|360+9
380+10
400+10
400+10
|369
390
410
410
|7.232
9.910
10.205
11.100
|431,64826
414.95649
441,75097
451,05280
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|340+9
380+10
400+10
400+10
|349
390
410
410
|7.689
9.470
10.444
10.300
|430,27794
415.95347
441,05030
453,01644
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|20+0
20+0
14+0
13+0
|20
20
14
13
|8.384
10.200
12.373
11.700
|428,33892
414.15944
436,31987
449,90664
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Hukuk
(İÖ) (4)
|EA
|340+9
360+9
400+10
400+10
|349
369
410
410
|10.565
14.100
12.916
13.500
|423,14310
406.4604
435,11789
446,24642
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|420+11
460+12
480+12
500+13
|431
472
492
513
|10.871
13.000
11.792
11.400
|422,51262
408.45001
437,72953
450,46294
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|18+0
17+0
16+0
16+0
|18
17
16
16
|11.405
14.100
12.272
7.020
|421,29465
406.4149
436,56715
461,73902
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|18+0
20+0
17+0
16+0
|18
20
17
16
|11.424
2.850
2.819
1.910
|421,24904
442.53434
474,17328
487,08907
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|90+3
80+2
40+1
38+1
|93
82
41
39
|12.151
14.900
12.934
14.100
|419,78843
405.06832
435,09085
445,00895
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|460+12
480+12
480+12
500+13
|472
492
492
513
|12.971
15.800
14.509
15.100
|418,27088
403.46036
431,86800
443,26324
|MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|12+0
18+0
17+0
16+0
|12
18
17
16
|13.187
16.600
14.048
15.000
|417,86386
402.18792
432,77625
443,54477
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|20+0
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|13.483
16.100
13.643
14.500
|417,34450
403.02391
433,59055
444,26785
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|20+0
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|14.229
15.100
13.839
13.600
|416,01360
404.72893
433,15950
446,06889
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|200+5
220+6
220+6
180+5
|205
226
226
185
|14.609
18.200
15.454
15.000
|415,30063
399.64069
430,02640
443,43977
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|16+0
15+0
13+0
12+0
|16
15
13
12
|14.958
18.800
14.227
12.200
|414,65189
398.732
432,42951
448,84063
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|20+0
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|14.973
18.900
15.356
16.300
|414,62565
398.60596
430,21961
441,51539
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|350+9
360+9
380+10
400+10
|359
369
390
410
|15.758
19.300
16.200
16.900
|413,38275
397.96242
428,67341
440,41261
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|16.034
18.800
—
—
|412,94660
398.80152
—
—
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|20+0
20+0
20+0
19+0
|20
20
20
19
|16.140
18.400
15.134
15.100
|412,75656
399.35586
430,63594
443,26307
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|80+2
60+2
—
—
|82
62
—
—
|16.161
20.100
—
—
|412,72567
396.83526
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(UOLP-Köln Üniversitesi)(Burslu) (4)
|EA
|2+0
2+0
3+0
3+0
|2
2
3
3
|16.192
20.000
16.509
18.000
|412,67673
396.98379
428,07700
438,67840
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|16+0
15+0
14+0
13+0
|16
15
14
13
|16.410
19.300
15.359
16.200
|412,30300
398.01712
430,20448
441,62640
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|150+4
140+4
80+2
80+2
|154
144
82
82
|17.067
19.800
15.805
17.600
|411,24988
397.25794
429,38245
439,34442
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|18+0
18+0
17+0
18+0
|18
18
17
18
|17.650
19.900
16.091
16.900
|410,39490
397.01302
428,84348
440,51513
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|12+0
20+0
20+0
19+0
|12
20
20
19
|17.788
21.100
16.487
17.700
|410,18282
395.43535
428,10886
439,17515
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|240+6
240+6
200+5
200+5
|246
246
205
205
|17.798
21.300
17.756
19.000
|410,16216
395.2078
425,91406
437,16054
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|22+0
20+0
30+0
0+0
|22
20
30
0
|17.877
8.100
12.223
—
|410,03874
419.34091
436,67461
180,00000
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|20+0
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|18.417
20.600
16.070
16.500
|409,23466
396.08455
428,88254
441,08814
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|20+0
20+0
15+0
16+0
|20
20
15
16
|19.410
21.800
15.611
15.200
|407,84175
394.45793
429,72828
443,18881
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|14+0
14+0
—
—
|14
14
—
—
|19.727
23.500
—
—
|407,40894
392.28695
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|14+0
20+0
20+0
20+0
|14
20
20
20
|20.324
25.300
19.292
19.800
|406,59306
389.85408
423,40227
436,01726
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|260+7
260+7
300+8
300+8
|267
267
308
308
|20.368
23.600
18.270
18.300
|406,52510
392.04842
425,11068
438,28683
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (BURSA)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|220+6
220+6
200+5
200+5
|226
226
205
205
|20.393
23.900
18.382
18.900
|406,49342
391.62613
424,92591
437,35246
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|10+0
12+0
10+0
9+0
|10
12
10
9
|20.780
22.100
17.669
18.600
|406,02717
394.10061
426,06141
437,71642
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|17+0
16+0
20+0
20+0
|17
16
20
20
|21.148
25.500
19.939
19.200
|405,55180
389.6348
422,32596
436,91836
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|20+0
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|21.296
24.300
17.935
19.100
|405,37954
391.07579
425,63640
436,97988
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|80+2
60+2
—
—
|82
62
—
—
|21.696
24.800
—
—
|404,85674
390.48697
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|290+8
300+8
300+8
300+8
|298
308
308
308
|22.714
26.000
19.835
20.400
|403,62261
388.97019
422,47435
435,20465
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|12+0
10+0
8+0
8+0
|12
10
8
8
|23.120
25.200
19.140
20.600
|403,13018
389.98375
423,64121
434,97493
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|11+0
16+0
15+0
14+0
|11
16
15
14
|23.215
28.000
19.763
20.400
|403,01624
386.60993
422,61740
435,24478
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|20+0
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|23.997
26.900
18.819
21.000
|402,05248
387.99459
424,17192
434,34617
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|210+6
200+5
200+5
200+5
|216
205
205
205
|25.109
27.800
20.767
21.800
|400,80537
386.84369
421,06146
433,17598
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ADANA)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|25.567
28.400
21.085
21.900
|400,24670
386.17434
420,61358
433,11619
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|29+0
15+0
18+0
18+0
|29
15
18
18
|26.178
7.350
14.850
15.200
|399,56331
421.45263
431,17610
443,18624
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (SAKARYA)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|240+6
240+6
250+7
250+7
|246
246
257
257
|26.671
29.900
22.306
23.100
|399,01365
384.54761
418,85902
431,54533
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|27.631
—
—
—
|397,96687
—
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|100+3
80+2
—
—
|103
82
—
—
|27.717
30.300
—
—
|397,88040
384.0769
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|210+6
220+6
180+5
170+5
|216
226
185
175
|28.476
31.100
22.718
23.800
|397,07020
383.21853
418,27404
430,62430
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|16+0
15+0
10+0
5+0
|16
15
10
5
|28.859
33.500
27.156
10.800
|396,67706
380.71931
412,49575
451,78782
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|120+3
—
—
—
|123
—
—
—
|29.024
—
—
—
|396,48101
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
50+0
28+0
19+0
|20
50
28
19
|29.026
36.200
19.441
19.300
|396,47821
377.9139
423,16839
436,69465
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (YALOVA)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|29.698
32.200
23.988
24.900
|395,80383
382.04988
416,53501
429,22334
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ISPARTA)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|30.427
33.400
24.227
25.400
|395,05744
380.8149
416,21428
428,58644
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (SAMSUN)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|100+3
100+3
180+5
200+5
|103
103
185
205
|31.122
35.100
26.450
27.400
|394,34605
379.01544
413,39635
426,15417
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Hukuk
(İÖ) (4)
|EA
|240+6
260+7
300+8
300+8
|246
267
308
308
|31.306
34.100
23.845
24.100
|394,15731
380.04238
416,71625
430,21541
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|120+3
120+3
100+3
0+0
|123
123
103
0
|32.020
34.100
24.806
—
|393,43800
380.00688
415,44575
180,00000
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|32.908
—
—
—
|392,63412
—
—
—
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (MERSİN)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|20+0
19+0
20+0
19+0
|20
19
20
19
|33.551
37.200
25.204
27.500
|391,99410
376.93803
414,96007
426,14147
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (MALATYA)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|33.911
36.100
25.754
26.300
|391,62210
378.03255
414,24301
427,56478
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|12+0
13+0
3+0
4+0
|12
13
3
4
|34.598
32.900
17.043
17.700
|390,94825
381.3531
427,13752
439,22937
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (AFYONKARAHİSAR)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|140+4
140+4
100+3
100+3
|144
144
103
103
|34.740
37.400
26.180
27.000
|390,82642
376.79846
413,73729
426,69815
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|34.866
37.600
26.410
27.400
|390,70915
376.54364
413,44542
426,23557
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (TRABZON)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|240+6
240+6
250+7
250+7
|246
246
257
257
|34.949
36.900
25.978
26.800
|390,63413
377.30801
413,97420
426,92460
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
20+0
20+0
32+0
|20
20
20
32
|35.324
37.300
22.942
29.000
|390,30733
376.87755
417,97526
424,27201
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Hukuk
(İÖ) (4)
|EA
|80+2
80+2
60+2
0+0
|82
82
62
0
|36.064
38.400
26.905
—
|389,63504
375.82825
412,81236
180,00000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|200+5
200+5
250+7
250+7
|205
205
257
257
|36.304
38.800
27.371
28.600
|389,42489
375.44925
412,18634
424,81648
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KIRKLARELİ)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|120+3
100+3
—
—
|123
103
—
—
|36.575
38.900
—
—
|389,17692
375.33839
—
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|5+0
6+0
7+0
5+0
|5
6
7
5
|36.756
44.400
28.320
29.000
|389,01843
370.28672
411,00417
424,30808
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|39+0
39+0
39+0
33+0
|39
39
39
33
|37.323
45.200
28.494
29.600
|388,51998
369.64241
410,80873
423,68223
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet)
|Hukuk
(İÖ) (4)
|EA
|180+5
180+5
180+5
170+5
|185
185
185
175
|37.405
39.500
27.403
28.100
|388,46687
374.73204
412,13821
425,44150
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|21+0
25+0
16+0
15+0
|21
25
16
15
|37.587
36.500
25.952
27.600
|388,29461
377.70343
414,01011
425,97442
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|37.821
—
—
—
|388,08345
—
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|280+7
250+7
230+6
250+7
|287
257
236
257
|38.676
40.000
28.690
29.800
|387,33631
374.26425
410,58811
423,46129
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)
|Hukuk
(İÖ) (4)
|EA
|120+3
130+4
150+4
150+4
|123
134
154
154
|39.403
41.200
28.783
30.800
|386,72050
373.18346
410,48811
422,33365
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|14+0
—
—
—
|14
—
—
—
|39.511
—
—
—
|386,63452
—
—
—
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (RİZE)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|80+2
—
—
—
|82
—
—
—
|39.977
—
—
—
|386,25155
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|48+0
55+0
54+0
50+0
|48
55
54
50
|40.011
48.600
24.237
24.600
|386,22399
366.69336
416,20172
429,59188
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|30+0
30+0
20+0
20+0
|30
30
20
20
|40.503
38.000
20.614
18.900
|385,81962
376.22042
421,26089
437,29082
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|300+8
300+8
300+8
300+8
|308
308
308
308
|40.891
42.400
29.435
31.200
|385,52380
372.00873
409,70760
421,85824
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|13+0
20+0
18+0
20+0
|13
20
18
20
|41.321
44.000
29.280
31.500
|385,14384
370.65018
409,90526
421,56151
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|5+0
6+0
7+0
10+0
|5
6
7
10
|41.801
48.600
30.966
34.600
|384,74622
366.71065
407,92940
418,24037
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|42.882
—
—
—
|383,82281
—
—
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|55+0
55+0
50+0
40+0
|55
55
50
40
|42.993
45.100
27.372
27.800
|383,71509
369.69116
412,18587
425,77419
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|11+0
19+0
3+0
7+0
|11
19
3
7
|43.780
47.400
28.511
31.700
|383,10549
367.70014
410,78891
421,36960
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|27+0
20+0
20+0
20+0
|27
20
20
20
|45.418
46.000
31.025
32.400
|381,78617
368.90131
407,87554
420,60713
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|117+0
120+0
120+0
120+0
|117
120
120
120
|45.435
40.900
22.393
21.700
|381,77416
373.47051
418,74352
433,28869
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|20+0
19+0
20+0
20+0
|20
19
20
20
|45.708
46.600
31.964
34.000
|381,55716
368.43619
406,81946
418,85817
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|12+0
13+0
6+0
8+0
|12
13
6
8
|45.905
45.600
21.790
20.800
|381,40112
369.29663
419,61443
434,62801
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
50+0
28+0
20+0
|20
50
28
20
|47.015
61.100
28.994
27.900
|380,48710
356.94861
410,24278
425,62824
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|26+0
20+0
20+0
20+0
|26
20
20
20
|48.249
48.500
31.392
33.300
|379,51351
366.79904
407,48154
419,61521
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|64+0
65+0
61+0
52+0
|64
65
61
52
|49.411
51.600
32.506
32.700
|378,64047
364.24155
406,18509
420,24882
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|50+0
40+0
25+0
27+0
|50
40
25
27
|50.740
46.800
30.438
30.500
|377,67607
368.19372
408,56536
422,59376
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|12+0
10+0
2+0
5+0
|12
10
2
5
|50.780
50.600
31.087
34.500
|377,64809
365.09139
407,81287
418,36315
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|14+0
18+0
16+0
16+0
|14
18
16
16
|50.883
52.600
31.779
34.000
|377,57174
363.40584
407,04646
418,86213
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|12+0
5+0
6+0
5+0
|12
5
6
5
|51.882
53.800
32.599
31.200
|376,85403
362.44514
406,09743
421,87145
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|11+0
6+0
—
—
|11
6
—
—
|52.681
54.800
—
—
|376,29280
361.72445
—
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|11+0
19+0
13+0
15+0
|11
19
13
15
|53.262
54.500
38.625
37.200
|375,88379
361.93373
399,77513
415,61585
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|19+0
24+0
24+0
12+0
|19
24
24
12
|53.268
54.700
33.977
35.900
|375,87969
361.72577
404,60065
416,93855
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (MERSİN)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|90+0
48+0
36+0
23+0
|90
48
36
23
|53.478
50.300
33.117
32.900
|375,71744
365.35183
405,54416
420,00901
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|11+0
6+0
—
—
|11
6
—
—
|53.887
56.200
—
—
|375,40849
360.66857
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Hukuk
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|16+0
14+0
16+0
16+0
|16
14
16
16
|54.012
51.000
35.588
37.300
|375,32204
364.76413
402,91591
415,46739
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hukuk
(Burslu) (4)
|EA
|11+0
8+0
6+0
0+0
|11
8
6
0
|54.214
56.000
32.856
—
|375,18248
360.83339
405,83524
180,00000
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|14+0
—
—
—
|14
—
—
—
|55.843
—
—
—
|374,02625
—
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|21+0
20+0
10+0
10+0
|21
20
10
10
|56.616
59.000
30.161
34.700
|373,49601
358.47911
408,87241
418,11403
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|32+0
—
—
—
|32
—
—
—
|57.175
—
—
—
|373,10599
—
—
—
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Hukuk
(4)
|EA
|20+1
15+0
15+0
17+0
|21
0
15
17
|59.014
Dolmadı
24.890
36.000
|371,86004
Dolmadı
415,34410
416,83795
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|40+0
41+0
30+0
30+0
|40
41
30
30
|59.624
55.800
29.222
31.400
|371,41624
360.97768
409,98065
421,67308
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|38+0
38+0
38+0
38+0
|38
38
38
38
|61.525
63.500
45.204
51.700
|370,14815
355.23669
393,46488
402,60858
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|60+0
—
—
—
|60
—
—
—
|64.707
—
—
—
|368,05552
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hukuk
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|10+0
12+0
12+0
12+0
|10
12
12
12
|66.459
56.800
36.004
36.200
|366,97317
360.20171
402,49965
416,58363
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|72+0
85+0
30+0
15+0
|72
85
30
15
|68.302
74.100
34.623
34.700
|365,81678
348.25383
403,92193
418,16130
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|81+0
60+0
50+0
44+0
|81
60
50
44
|68.613
77.900
32.661
34.000
|365,62675
345.93874
406,02312
418,80802
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hukuk
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|14+0
23+0
17+0
0+0
|14
23
17
0
|69.855
61.900
37.210
—
|364,84681
356.34891
401,19329
180,00000
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|30+0
20+0
20+0
48+0
|30
20
20
48
|75.186
64.600
35.602
41.100
|361,58013
354.53102
402,89577
411,88712
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (MERSİN)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|90+0
76+0
74+0
76+0
|90
76
74
76
|77.132
79.900
46.385
52.600
|360,46488
344.69095
392,39857
401,94421
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|80+0
70+0
65+0
65+0
|80
70
65
65
|77.646
86.400
46.516
47.800
|360,16396
340.99223
392,27338
405,87460
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|12+0
10+0
—
—
|12
10
—
—
|79.147
57.900
—
—
|359,25715
359.30519
—
—
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|65+0
70+0
67+0
62+0
|65
70
67
62
|80.709
71.700
38.605
40.500
|358,41727
349.76231
399,78876
412,47297
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hukuk
(%75 İndirimli) (4)
|EA
|38+0
—
—
—
|38
—
—
—
|82.047
—
—
—
|357,66630
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|64+0
64+0
65+0
40+0
|64
64
65
40
|87.413
77.500
37.300
41.100
|354,68982
346.15055
401,10008
411,87303
|MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|81+0
18+0
25+0
32+0
|81
18
25
32
|90.086
58.600
34.683
43.100
|353,22437
358.82348
403,84085
410,06597
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|113+0
104+0
95+0
76+0
|113
104
95
76
|90.310
58.800
24.271
15.900
|353,10423
358.63219
416,16206
441,99482
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|35+0
—
—
—
|35
—
—
—
|91.286
—
—
—
|352,55886
—
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|14+0
12+0
—
—
|14
12
—
—
|91.985
80.700
—
—
|352,20091
344.27836
—
—
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|80+0
70+0
50+0
65+0
|80
70
50
65
|92.009
76.300
44.328
41.300
|352,18787
346.88791
394,29979
411,68493
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|174+0
174+0
157+0
120+0
|174
174
157
120
|94.402
91.200
45.723
48.600
|350,94015
338.29171
393,04386
405,29372
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|2+0
2+0
3+0
4+0
|2
2
3
4
|95.924
91.500
47.188
50.900
|350,19389
338.17058
391,67871
403,30735
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|58+0
8+0
7+0
30+0
|58
8
7
30
|97.494
79.300
39.088
59.100
|349,38945
345.1052
399,28288
396,91606
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|4+0
4+0
20+0
56+0
|4
4
20
56
|98.336
88.800
50.977
71.500
|348,92197
339.66282
388,36678
388,22522
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|48+0
15+0
9+0
0+0
|48
15
9
0
|100.821
102.000
46.919
—
|347,65466
332.58616
391,91822
180,00000
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|31+0
30+0
28+0
39+0
|31
30
28
39
|106.800
100.000
48.057
54.300
|344,70706
333.56434
390,90027
400,55064
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|63+0
66+0
53+0
44+0
|63
66
53
44
|109.756
166.000
62.930
64.100
|343,26658
306.52403
378,75642
393,27537
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|13+0
16+0
10+0
0+0
|13
16
10
0
|112.854
77.800
43.078
—
|341,80220
345.9933
395,49137
180,00000
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|80+0
67+0
80+0
90+0
|80
67
80
90
|118.913
77.800
45.111
50.500
|339,08599
345.98006
393,55372
403,66154
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|103+0
103+0
103+0
100+0
|103
103
103
100
|125.301
112.000
98.076
111.000
|336,28390
327.69773
355,56516
364,77095
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|60+0
35+0
25+0
30+0
|60
35
25
30
|127.494
119.000
48.944
68.100
|335,36341
324.71177
390,13331
390,48173
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|25+0
20+0
—
—
|25
20
—
—
|128.274
111.000
—
—
|335,03001
328.40632
—
—
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|21+0
—
—
—
|21
—
—
—
|132.235
—
—
—
|333,35178
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|140+0
80+0
70+0
78+0
|140
80
70
78
|132.571
89.600
43.784
50.500
|333,21379
339.18848
394,82994
403,61262
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|125+0
125+0
130+0
130+0
|125
125
130
130
|132.997
100.000
56.079
60.300
|333,04664
333.35117
384,15868
396,00320
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|117+0
180+0
162+0
180+0
|117
80
162
178
|138.182
Dolmadı
129.896
Dolmadı
|330,92082
Dolmadı
338,29584
180,00000
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|12+0
15+0
35+0
0+0
|12
15
35
0
|138.460
123.000
91.258
—
|330,81126
322.69659
359,65605
180,00000
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|18+0
54+0
50+0
56+0
|18
23
50
56
|139.540
Dolmadı
122.808
149.000
|330,39005
Dolmadı
341,91880
346,94826
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|50+0
70+0
50+0
32+0
|50
70
50
32
|140.528
110.000
73.064
53.100
|330,01533
328.80705
371,37083
401,51585
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|53+0
60+0
50+0
35+0
|53
60
50
35
|146.139
176.000
73.416
75.100
|327,85017
303.40596
371,14244
385,94075
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(UOLP-Köln Üniversitesi)(%50 İndirimli) (4)
|EA
|13+0
5+0
3+0
3+0
|13
5
3
3
|147.840
84.600
45.915
41.500
|327,18503
342.03974
392,86229
411,48645
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|157+0
188+0
128+0
113+0
|157
188
128
113
|148.647
176.000
78.781
82.000
|326,88360
303.43784
367,59073
381,53347
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|18+0
32+0
30+0
0+0
|18
32
30
0
|149.527
69.900
49.977
—
|326,55472
350.93314
389,24304
180,00000
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
32+0
18+0
0+0
|20
32
18
0
|149.890
106.000
62.847
—
|326,41572
330.58177
378,81543
180,00000
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|132+0
157+0
164+0
164+0
|132
157
164
164
|151.883
117.000
69.270
85.300
|325,68614
325.62903
374,06855
379,43449
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|45+0
41+0
45+0
50+0
|45
41
45
50
|154.897
135.000
80.524
98.400
|324,57341
318.11429
366,44798
371,68869
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|135+0
125+0
120+0
120+0
|135
125
120
120
|155.349
169.000
80.917
84.600
|324,41624
305.69318
366,16778
379,89110
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|130+0
133+0
128+0
120+0
|130
133
128
120
|155.788
146.000
96.920
121.000
|324,24659
313.53375
356,24897
359,72943
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|169.624
—
—
—
|319,39056
—
—
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|180+0
180+0
180+0
180+0
|180
180
180
180
|171.047
133.000
76.235
88.500
|318,91766
318.69535
369,25574
377,52046
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|138+0
140+0
148+0
154+0
|138
140
148
154
|172.489
124.000
67.520
70.400
|318,40019
322.3892
375,28661
388,90573
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|45+0
42+0
—
—
|45
42
—
—
|175.667
183.000
—
—
|317,35782
301.12477
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|60+0
—
—
—
|60
—
—
—
|176.142
—
—
—
|317,19173
—
—
—
|MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|27+0
144+0
128+0
112+0
|27
39
128
112
|176.372
Dolmadı
115.072
124.000
|317,10608
Dolmadı
345,98632
358,11615
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|48+0
—
—
—
|48
—
—
—
|176.382
—
—
—
|317,10136
—
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|3+0
74+0
82+0
82+0
|3
65
82
82
|177.195
Dolmadı
117.729
127.000
|316,82156
Dolmadı
344,57941
356,91525
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|15+0
25+0
40+0
40+0
|15
16
40
40
|177.771
Dolmadı
108.231
116.000
|316,62514
Dolmadı
349,70909
362,05121
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|52+0
108+0
109+0
144+0
|52
12
109
26
|182.301
Dolmadı
144.897
Dolmadı
|315,18081
Dolmadı
330,99418
180,00000
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4)
|EA
|36+0
48+0
48+0
48+0
|36
48
48
48
|182.593
96.400
65.396
44.700
|315,08915
335.62242
376,84414
408,63604
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|119+0
37+0
32+0
32+0
|119
37
32
32
|184.279
164.000
49.845
64.300
|314,55723
307.16514
389,35945
393,20101
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|108+0
90+0
—
—
|108
90
—
—
|185.095
186.000
—
—
|314,29386
300.39849
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|130+0
140+0
140+0
100+0
|130
140
140
100
|186.925
162.000
90.865
89.700
|313,73660
307.88652
359,87757
376,76097
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|98+0
112+0
126+0
180+0
|98
110
126
180
|189.574
Dolmadı
99.567
108.000
|312,90527
Dolmadı
354,69698
366,62119
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|111+0
112+0
115+0
140+0
|99
112
115
84
|Dolmadı
172.000
89.237
Dolmadı
|Dolmadı
304.75253
360,92507
180,00000
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|58+0
60+0
52+0
35+0
|—
2
52
35
|Dolmadı
Dolmadı
129.567
145.000
|Dolmadı
Dolmadı
338,45038
348,69799
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|121+0
135+0
109+0
109+0
|108
135
109
109
|Dolmadı
173.000
96.342
92.100
|Dolmadı
304.26163
356,58604
375,40003
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|52+0
100+0
120+0
135+0
|25
27
120
135
|Dolmadı
Dolmadı
126.947
140.000
|Dolmadı
Dolmadı
339,78337
350,68951
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|100+0
113+0
100+0
90+0
|30
98
100
90
|Dolmadı
Dolmadı
102.961
115.000
|Dolmadı
Dolmadı
352,71658
363,01130
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|17+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|136+0
133+0
167+0
170+0
|103
133
167
170
|Dolmadı
154.000
99.150
107.000
|Dolmadı
310.89266
354,93388
367,18302
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|87+0
110+0
110+0
107+0
|41
51
110
107
|Dolmadı
Dolmadı
116.034
125.000
|Dolmadı
Dolmadı
345,45419
357,77940
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|98+0
120+0
120+0
120+0
|40
120
120
120
|Dolmadı
185.000
121.036
136.000
|Dolmadı
300.68522
342,86946
352,70716
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|102+0
116+0
120+0
180+0
|25
116
120
72
|Dolmadı
180.000
122.217
Dolmadı
|Dolmadı
302.20123
342,21254
180,00000
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|33+0
32+0
30+0
0+0
|7
32
30
0
|Dolmadı
126.000
84.950
—
|Dolmadı
321.39722
363,63539
180,00000
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|8+0
50+0
8+0
15+0
|—
19
8
1
|Dolmadı
Dolmadı
127.016
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
339,75548
180,00000
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|52+0
40+0
5+0
0+0
|6
40
5
0
|Dolmadı
188.000
93.392
—
|Dolmadı
299.8347
358,40800
180,00000
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|88+0
110+0
86+0
108+0
|11
71
86
108
|Dolmadı
Dolmadı
100.401
149.000
|Dolmadı
Dolmadı
354,20125
346,74600
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|40+0
50+0
—
—
|—
14
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Hukuk
(Ücretli) (4)
|EA
|14+0
17+0
—
—
|2
11
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Hukuk
(%25 İndirimli) (4)
|EA
|20+0
17+0
—
—
|18
17
—
—
|Dolmadı
171.000
—
—
|Dolmadı
304.94701
—
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:
2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Sonuçları Açıklandı
26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."