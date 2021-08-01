KPSS Eğitim Bilimleri kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? KPSS 2. oturumu ne zaman başlıyor? Eğitim Bilimleri sınavı kaçta bitecek?

KPSS birinci oturumu olan Genel Kültür Genel Yetenek sınavı bu sabah 10:15'te başladı ve 12:25'te tamamlandı. 2021 KPSS Öğretmenlik için geçerli olan Eğitim Bilimleri sınavı ise öğleden sonra oturumunda düzenlenecek. Öğretmen adayları, KPSS Eğitim Bilimleri saat kaçta başlayacak sorusuyla konuyu araştırıyor. KPSS 2. Oturumu ne zaman, kaç saat sonra başlıyor ve kaçta bitiyor sorusu da gündeme geliyor. İşte Eğitim Bilimleri sınavı hakkında merak edilenler.

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK KAÇ DAKİKA SÜRDÜ?

KPSS 2021 kılavuzuyla oturumların tarihleri ve süresi paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı bugün (1 Ağustos) saat 10.15'te başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı'nda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verildi. Böylece KPSS'nin ilk oturumu 12.25'te sona erdi.