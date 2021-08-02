Memur olmak isteyen adayların KPSS maratonu bugün başladı. Saat 10:15'te başlayan GY-GK sınavında adaylar Genel Kültür alanında 60, Genel Yetenek alanında 60 olmak üzere toplam 120 sorudan sorumlu tutuldu. Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Türkçe ve Matematik derslerindeki sorularla ter döken adaylar, "KPSS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?" sorusuna sosyal medyada yanıt veriyor. KPSS GY-GK'de ÖSYM bu yıl ne sordu, sınav nasıldı? İşte 2021 KPSS yorumları ile bu yılki sınava ilişkin merak edilenler.

İşte sınava giren adayların KPSS hakkındaki yorumları.

























KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SINAVINDA NELER SORULDU?

Bu yıl KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavında adaylar sözel bölümde sözel akıl yürütme becerilerinden, dil bilgisi ve yazım kurallarına hakimiyetleri yönünden değerlendiriliyor. Sayısal bölümde ise sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorular soruluyor. Bunların dışında Türk ve dünya tarihi, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi, kültürel ve sosyoekonomik konular ve güncel bilgiler başlıkları altında adayların bilgi birikimi ölçülüyor.