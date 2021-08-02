Memur olmak isteyen adayların KPSS maratonu bugün başladı. Saat 10:15'te başlayan GY-GK sınavında adaylar Genel Kültür alanında 60, Genel Yetenek alanında 60 olmak üzere toplam 120 sorudan sorumlu tutuldu. Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Türkçe ve Matematik derslerindeki sorularla ter döken adaylar, "KPSS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?" sorusuna sosyal medyada yanıt veriyor. KPSS GY-GK'de ÖSYM bu yıl ne sordu, sınav nasıldı? İşte 2021 KPSS yorumları ile bu yılki sınava ilişkin merak edilenler.
İşte sınava giren adayların KPSS hakkındaki yorumları.
KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SINAVINDA NELER SORULDU?
Bu yıl KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavında adaylar sözel bölümde sözel akıl yürütme becerilerinden, dil bilgisi ve yazım kurallarına hakimiyetleri yönünden değerlendiriliyor. Sayısal bölümde ise sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorular soruluyor. Bunların dışında Türk ve dünya tarihi, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi, kültürel ve sosyoekonomik konular ve güncel bilgiler başlıkları altında adayların bilgi birikimi ölçülüyor.
KPSS BİTTİ Mİ, BİR SONRAKİ SINAV NE ZAMAN?
Tüm memur adaylarının girmek zorunda olduğu Genel Kültür Genel Yetenek oturumu tamamlandı. Öğretmen olmak isteyen adaylar bu sınavın ardından saat 14:45'te Eğitim Bilimleri sınavına katılacak. Daha sonra düzenlenecek KPSS oturumları şu şekilde:
2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)
Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
LİSANS KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenek sınavında, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır