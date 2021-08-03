ALES başvuru ekranı: ÖSYM ile 2021 ALES/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve hangi bankalara ödenecek?

19 Eylül tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM tarafından ALES başvuru kılavuzu yayınlanırken sınav ücreti başta olmak üzere birçok detay da paylaşıldı. Buna göre, ALES başvuruları 3 Ağustos ile 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
ÖSYM'nin paylaştığı kılavuz ile ALES sınav ücreti ve yatırılacak olan bankaların listesi de paylaşıldı. Peki, ALES sınav ücreti ne kadar oldu ve hangi bankalara ödenecek?
İşte, ALES başvuru ekranı ve sınav ücreti;
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
ALES sınav ücreti bu yıl 145 TL olarak belirlendi. Adaylar, 12 Ağustos tarihine kadar ücret ödemesini gerçekleştirebilir.
ALES geç başvuru günü ise 17 Ağustos olarak açıklandı. (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.