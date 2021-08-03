ALES başvuru ekranı: ÖSYM ile 2021 ALES/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve hangi bankalara ödenecek?

19 Eylül tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM tarafından ALES başvuru kılavuzu yayınlanırken sınav ücreti başta olmak üzere birçok detay da paylaşıldı. Buna göre, ALES başvuruları 3 Ağustos ile 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE ÖDENECEK?

ÖSYM'nin paylaştığı kılavuz ile ALES sınav ücreti ve yatırılacak olan bankaların listesi de paylaşıldı. Peki, ALES sınav ücreti ne kadar oldu ve hangi bankalara ödenecek?

İşte, ALES başvuru ekranı ve sınav ücreti;