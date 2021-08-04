Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2021 Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM sınav takvimini duyururken sınav sonuçları açıklanma tarihini de duyurdu. Yayınlanan takvim doğrultusunda sınav sonuçları Ağustos ayında erişime açılacak. Peki Kaymakamlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Kaymakamlık sınav sonuçları sorgula