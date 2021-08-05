YKS Üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman ve saat kaçta başlayacak? YKS tercih dönemi uzatıldı mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından üniversite tercihleri için geri sayım başlamıştı. Ülkemizde halen devam etmekte olan yangın felaketi nedeniyle alınan kararda ilk olarak 5-13 Ağustos olarak belirlenen dönemin uzatıldığı bildirildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren ise "YKS tercihleri başladı mı, ne zaman saat kaçta başlıyor, üniversite tercih dönemi uzatıldı mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile YKS tercihlerinin yapılacağı tarihler ve konuya ilişkin tüm detaylar…
YKS üniversite tercihleri, 5 Ağustos itibarı ile yapılacak. Adaylar, 05 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacak. YKS tercihleri saat kaçta başlayacak konusuna ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.
Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.
Adayların 2021 YKS için tercih hakkı 24 bulunuyor. Ön lisans ve lisans programlarını da listenize alabileceğiniz 24 bölümü tercih listenize yazabileceksiniz. Ancak tercihlerinizin tümünü doldurmak zorunda değilsiniz.
Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.