Bugün itibarıyla ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılan YKS tercih ekranı ile milyonlarca aday başvurularını tamamlamaya hazırlanıyor. Ülkemizdeki sel ve yangın felaketleri nedeniyle uzatılan tercih maratonunun 20 Ağustos'ta sona ereceği bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Bu kapsamda milyonlarca aday "YKS tercihleri nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM bu anlamda tüm detayları YKS tercih kılavuzu üzerinden adayların bilgisine sunmuştu.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

5-20 Ağustos 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek olan YKS tercih maratonu için heyecan adeta dorukta. Milyonlarca aday hayatının belki de en önemli kararlarından birini verecek ve okulların taban puanlarını baz alarak tercihlerini gerçekleştirecek.

İşte Üniversite tercih kılavuzu ile başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar…