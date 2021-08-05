Bugün itibarıyla ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılan YKS tercih ekranı ile milyonlarca aday başvurularını tamamlamaya hazırlanıyor. Ülkemizdeki sel ve yangın felaketleri nedeniyle uzatılan tercih maratonunun 20 Ağustos'ta sona ereceği bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Bu kapsamda milyonlarca aday "YKS tercihleri nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM bu anlamda tüm detayları YKS tercih kılavuzu üzerinden adayların bilgisine sunmuştu.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
5-20 Ağustos 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek olan YKS tercih maratonu için heyecan adeta dorukta. Milyonlarca aday hayatının belki de en önemli kararlarından birini verecek ve okulların taban puanlarını baz alarak tercihlerini gerçekleştirecek.
İşte Üniversite tercih kılavuzu ile başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar…
BUNLARA DİKKAT!
YKS sonuçlarının açıklanması ile adayları tercih heyecanı sardı. Geçmiş yıllara göre puanlar düşük gelse de başarı sıralarının yükseliş gösterdiği kaydedildi. Barajı geçemeyen öğrenci sayısının yüksek olmasının kontenjanlarda açıklar oluşturacağına değinen Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, tercih sırasında gözden kaçırılmaması gereken noktalara dikkat çekti.
Tercih yapılırken geniş aralıklarla liste oluşturulması gerektiğini vurgulayan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, "Örneğin 100 bin başarı sırası olan aday 40 bin başarısı sıralarına kadar inip tercih yapsın. Sözelde geçen sene 388 puanla 19 bin sıralamasında bulunan öğrenci, bu sene 385 puan ile ilk 6 bine girebildi. Bu bize özellikle TYT matematiğinin ne kadar değerli olduğunu gösterdi" diye konuştu.
1-BAŞARI SIRANIZIN ÜSTÜNDEKİ BÖLÜMLERİ YAZIN
Adayların üniversiteleri yerinde görüp bilgi almasının ve tercih aşamasından uzmanlardan bilgi almasının önemine vurgu yapan Akoğlan, "Özellikle bu yıl başarı sıranızın daha üstünden 5-6 bölümü, başarı sırası sizden yüzde 35-40 daha yukarıda görünse de yazın. Ancak siz 'Ne olursa olsun bir üniversiteye yerleşmeliyim' diyorsanız, başarı sıranızın yüzde 35 geride başarı sırasına sahip olan yükseköğretim programlarına da tercih listenizde yer verip kendinizi garantiye almalısınız. Kendinizi garanti altına almak için başarı sırası sizden çok geride olan, kazansanız bile kayıt olmayı düşünmediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyin. Verir ve yerleşirseniz bir sonraki yıl ortaöğretim başarı puanınız yarı yarıya düşecektir" ifadelerini kullandı.
2-MTOK SİSTEMİNDE BUNLARA DİKKAT EDİN
Meslek lisesi öğrencileri için Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları (MTOK) sisteminin en büyük avantajının, daha düşük puanlarla fakültelere yerleşebilmek olduğunu belirten Akoğlan, "Fakat bunun için lisede okuduğunuz bölüm ile üniversitede okuyacağınız bölümün birbiri ile bağıntılı olması gerekiyor. Sınav sonuç belgesinde ek puanlı kısımdaki verilere göre tercih yapılmalıdır" dedi.
3-OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINI UNUTMAYIN
Sınav sonrasında okul birincileri için özel olarak kontenjan düzenlemesi yapıldığını söyleyen Özgür Akoğlan, "Birçok üniversite okul birincileri için kontenjan açmaktadır. Bunun anlamı yüksek puanlı bir okul sizi bu kontenjandan yararlandırarak puanınız tutmasa da kabul edebilir demektir. Bu durumda tercihler son derece önemlidir. Yanlış yapılan tercihler sonucunda her sene birçok okul birincisi kontenjanı boş kalmaktadır" diye konuştu.
4-YATAY GEÇİŞ İMKANI
Tercih yaparken 2 bölüm arasında kalan adaylar için yatay geçiş imkanına dikkat çeken Akoğlan, "Yatay Geçiş, bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite programından, başka bir üniversitenin benzer programına geçmesidir. Birbirinden tamamen farklı bölümlere yatay geçiş başvurusu yapılmamakta, ancak yüzde 80'e kadar benzer içerikteki bölümler arasında yatay geçiş yapılabilmektedir. Bu benzerlik üniversite kurulu tarafından belirlenir" diye konuştu.
Tercih kılavuzunda yeni açılan bölümler için de bilgi veren Akoğlan, "Öğrenciler bir sene önceki kılavuzda en küçük puanı ve başarı sırası bulunmayan bir bölüme tercihlerinde yer verirken; o üniversite ve bölümün eş değeri olan yakınlardaki üniversite ve bölümün bir sene önceki verilerini ve en önemlisi istek sırasını göz önüne almalılar. Tercih edilen bölümlerin yanında özel koşullar sütunu ve kılavuzun ayrı bir bölümünde özel koşul maddelerinin açıklamaları bulunur. Kampüs adresinden, yabancı dil ayrımına ve ücret politikasına kadar pek çok kriterden bahsedilen özel koşullar mutlaka incelenmelidir" ifadelerini kullandı.(Kaynak:DHA)
İŞTE ADIM ADIM ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ...
Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.
Adayların 2021 YKS için tercih hakkı 24 bulunuyor. Ön lisans ve lisans programlarını da listenize alabileceğiniz 24 bölümü tercih listenize yazabileceksiniz. (Ancak tercihlerinizin tümünü doldurmak zorunda değilsiniz.)
Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.