Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? YÖK 2021-2022 Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Milyonlarca öğrencinin gündeminde üniversitelerin açılış tarihi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrencilerin gözü YÖK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. Konuya yönelik ilgili kurumdan açıklama gelirken üniversiteler açılacak mı sorusu yanıt buldu. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 Üniversiteler açılacak mı, YÖK ile yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler
2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.
Üniversitelerde yeni dönem için yüz yüze eğitim planlanıyor; ancak artan vaka sayısının ardından bu durum değişebilir.
Konuya yönelik yeni detaylar geldikçe haberimizden bulabilirsiniz.