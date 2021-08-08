Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? YÖK 2021-2022 Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

2021-2022 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Üniversitelerde yeni dönem için yüz yüze eğitim planlanıyor; ancak artan vaka sayısının ardından bu durum değişebilir.

Konuya yönelik yeni detaylar geldikçe haberimizden bulabilirsiniz.