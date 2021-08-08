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Giriş Tarihi: 8.8.2021 18:06 Son Güncelleme: 8.8.2021 18:06

Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? YÖK 2021-2022 Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? YÖK 2021-2022 Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri 5 Ağustos'ta alınmaya başlanırken üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Lisans ve önlisans bölümlerine yerleşecek olan öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini merak ederken yüz yüze eğitim başlayıp başlamayacağını sorguluyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından konuyla ilgili açıklama geldi ve 2021-2022 akademik takvim de duyuruldu. Buna göre; Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 Üniversiteler açılacak mı, YÖK ile yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Milyonlarca öğrencinin gündeminde üniversitelerin açılış tarihi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrencilerin gözü YÖK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. Konuya yönelik ilgili kurumdan açıklama gelirken üniversiteler açılacak mı sorusu yanıt buldu. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 Üniversiteler açılacak mı, YÖK ile yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler

2021-2022 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Üniversitelerde yeni dönem için yüz yüze eğitim planlanıyor; ancak artan vaka sayısının ardından bu durum değişebilir.

Konuya yönelik yeni detaylar geldikçe haberimizden bulabilirsiniz.

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Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? YÖK 2021-2022 Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı?
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