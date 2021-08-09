Örgün ve açıktan üniversitelerin 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olanların 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2021) sonuç açıklanma tarihini öğrenmek isteyerek merakla "DGS Sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ile DGS Sonuçları açıklanma tarihi ve diğer detaylar şöyle;