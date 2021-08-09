Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri DGS Sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 DGS sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 10.8.2021 00:04 Son Güncelleme: 10.8.2021 00:04

DGS Sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 DGS sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar

DGS Sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 DGS sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar

Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanların, üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmaları için girmek ve yeterli puanı almaları gereken Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih sınava giren adaylar tarafından merak edilerek “DGS Sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Öğrenilmek istenen DGS açıklanma tarihi ile ilgili araştırılan DGS Sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Örgün ve açıktan üniversitelerin 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olanların 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2021) sonuç açıklanma tarihini öğrenmek isteyerek merakla "DGS Sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ile DGS Sonuçları açıklanma tarihi ve diğer detaylar şöyle;



ÖSYM sınav takvimi verilerine göre 11 Temmuz 2021 günü adaylara uygulanan DGS 2021 sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde sınava giren adaylara duyurulacak. 2021 DGS sonuçları açıklandığında aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebileceksiniz.


DGS 2021 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu da ÖSYM tarafından yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS Sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 DGS sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA