Örgün ve açıktan üniversitelerin 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olanların 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2021) sonuç açıklanma tarihini öğrenmek isteyerek merakla "DGS Sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.
ÖSYM ile DGS Sonuçları açıklanma tarihi ve diğer detaylar şöyle;
ÖSYM sınav takvimi verilerine göre 11 Temmuz 2021 günü adaylara uygulanan DGS 2021 sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde sınava giren adaylara duyurulacak. 2021 DGS sonuçları açıklandığında aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebileceksiniz.
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
DGS tercih kılavuzu da ÖSYM tarafından yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.