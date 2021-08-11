YKS tercihleri 2021 ne zaman bitiyor, kaç gün var? ÖSYM AİS ile YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman?

2021 YKS üniversite tercihleri 5 Ağustos'ta başladı.Üniversite adayları, YKS tercih sürecinde, üniversite tercihlerini ÖSYM AİS ile gerçekleştiriyor.. Bu noktada, tecih süreci hakkında detaylar da merak konusu oldu. YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve kaç gün kaldı sorusu, henüz tercih işlemini yapmayan adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman bitecek ve son gün nedir? İşte, bu seneki üniversite tercih tarihleri ve diğer detaylar...