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Giriş Tarihi: 11.8.2021 09:42

YKS tercihleri 2021 ne zaman bitiyor, kaç gün var? ÖSYM AİS ile YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman?

YKS tercihleri 2021 ne zaman bitiyor, kaç gün var? ÖSYM AİS ile YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman?

2021 üniversite tercih işlemleri 5 Ağustos itibarı ile başladı. ÖSYM aday işlemleri sayfası aracılığıyla tercih gerçekleştirecek olan adaylar. "YKS tercihleri ne zaman bitecek ve kaç gün kaldı" sorusunun yanıtını araştırıyor. Henüz tercih işlemlerini yapmayanlar için YKS tercih tarihleri ÖSYM takviminde yerini aldı. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman bitecek ve kaç gün kaldı? İşte, üniversite tercih tarihleri...

2021 YKS üniversite tercihleri 5 Ağustos'ta başladı.Üniversite adayları, YKS tercih sürecinde, üniversite tercihlerini ÖSYM AİS ile gerçekleştiriyor.. Bu noktada, tecih süreci hakkında detaylar da merak konusu oldu. YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve kaç gün kaldı sorusu, henüz tercih işlemini yapmayan adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman bitecek ve son gün nedir? İşte, bu seneki üniversite tercih tarihleri ve diğer detaylar...

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

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YKS tercihleri 2021 ne zaman bitiyor, kaç gün var? ÖSYM AİS ile YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman?
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