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Giriş Tarihi: 12.8.2021 08:30 Son Güncelleme: 12.8.2021 08:30

Okullar ne zaman açılacak, Eylül’de açılacak mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Okullar ne zaman açılacak, Eylül’de açılacak mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Milyonlarca öğrenci ve velisinin merakla beklediği “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtı hakkında açıklamalar gelmeye devam ederken Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. “Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz.” açıklamasının ardından “Okullar ne zaman açılacak, Eylül’de açılacak mı? Yeni dönemde okullarda yüz yüze eğitim olacak mı?” sorularının yanıtları hakkında araştırmalar da yapılmaya başlandı. İşte Bakan Koca’dan okulların açılış süreci ve yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklamaları!

Son dönemde okulların açılış tarihine ilişkin araştırmalar milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyordu. Resmi açıklamaları takip eden öğrenciler için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca; "Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var." açıklamasını yaparken "Okullar ne zaman açılacak, Eylül'de açılacak mı? Yeni dönemde okullarda yüz yüze eğitim olacak mı?" soruları da yanıt bulmuş oldu. İşte Bakan Koca'dan son dakika açıklamalar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında okulların açılışı ve yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamaları ise su şekilde;

Koca: "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir."

Bakan Koca: "Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var."

Sağlık Bakanı Koca: "Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz."

Koca: "Bilim Kurulu'muz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı."

Koca: "(Yüz yüze eğitime geçiş) Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek."

Koca:"Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir"

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılacağı tarih ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları;

'OKULLARI AÇMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

Özer ayrıca "En büyük amacım fırsat eşitliğini sağlamak olacaktır, çok çalışacağız. Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk önceliğim gerekli önlemleri alarak okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamaktır. Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Okulları kapalı tutmak gibi lüksümüz gibi yoktur. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum." diye ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama yapmıştı. Okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihinde uyum eğitimi yapılacak.

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Okullar ne zaman açılacak, Eylül’de açılacak mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!
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