Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? MEB 2021 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor soruları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına oldukça kısa bir süre kala, ücretli öğretmenlik başvuru ve sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? MEB 2021 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor?