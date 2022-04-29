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Haberler Eğitim Haberleri Anneanne Nasıl Yazılır? TDK Anne Anne Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
Giriş Tarihi: 29.4.2022 11:20 Son Güncelleme: 29.4.2022 11:20

Anneanne Nasıl Yazılır? TDK Anne Anne Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Anneanne Nasıl Yazılır? TDK Anne Anne Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Soy ve akrabalık ilişkilerindeki isimler bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Hem yöresel olarak farklılık göstermeleri hem de çocukluğumuzdan itibaren farklı şekilde alıştırılmış olma ihtimalimiz ile bazı akrabalık bağlarında kullanılan isimlerde yazım yanlışlarına rastlamak mümkün. Annemizin annesine hepimizin bildiği üzere anneanne deriz. Peki, bu kelimenin doğru yazımı birleşik mi yoksa ayrı mı? Hem günlük hayatımızda hem de aile ilişkilerinde sıklıkla karşımıza çıkan anneanne yazılışı ile ilgili sizin de kafanızda soru işaretleri varsa doğru yerdesiniz. Kelimelerin yazılışında yapılan yanlışlar bazen doğrusunu öğrenmemizi daha da geciktirebilir. Bu yüzden sizin için kelimelerin doğru yazılışını TDK da kullanılan doğru şekli ile detaylandıracağız. Eğer sizde anneanne kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığını düşünüyorsanız işte detaylar.

Öğrenmenin ve pekiştirmenin en etkili yolu örneklendirme ve tekrar etmektir. Anne anne nasıl yazılır TDK da doğru yazımı nedir diye merak ediyorsanız bunu size örnekler ile anlatacağız ve detaylandıracağız. Aile kavramları gibi günlük hayatımızın içinde olan kelimelerin doğru yazılışları hepimiz için önemlidir. Burada unutmamamız gereken ve dikkat etmemiz gereken nokta ise bazı kelimelerin kullanımının yöresel farklılıklar taşımasına rağmen yazım kurallarında doğru olan TDK tarafından doğru kabul edilen yazım kurallarıdır.

Anneanne Nasıl Yazılır?

Anneanne kelimesinde kafamızı karıştıran ayrı mı yazılacak yoksa birleşik mi yazılacak sorusunun cevabı birleşik olacağıdır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanımı "anneanne" şeklinde olmalıdır. Cümle içinde kullanırken birleşik yazmaya dikkat ederek yazım yanlışlarının önüne geçebilirsiniz.

Anneanne Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Bayram yaklaştıkça anneannesini ziyarete gideceği için çok heyecanlanıyordu. (Doğru)
  • Anne anne evinin verdiği huzuru başka yerde bulamayız. (Yanlış)

Anneanne TDK Doğru Yazımı

  • Anneanne (doğru kullanım)
  • Anne anne (hatalı kullanım)

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Anneanne Nasıl Yazılır? TDK Anne Anne Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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