Anneanne Nasıl Yazılır? TDK Anne Anne Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Öğrenmenin ve pekiştirmenin en etkili yolu örneklendirme ve tekrar etmektir. Anne anne nasıl yazılır TDK da doğru yazımı nedir diye merak ediyorsanız bunu size örnekler ile anlatacağız ve detaylandıracağız. Aile kavramları gibi günlük hayatımızın içinde olan kelimelerin doğru yazılışları hepimiz için önemlidir. Burada unutmamamız gereken ve dikkat etmemiz gereken nokta ise bazı kelimelerin kullanımının yöresel farklılıklar taşımasına rağmen yazım kurallarında doğru olan TDK tarafından doğru kabul edilen yazım kurallarıdır.

Anneanne Nasıl Yazılır?

Anneanne kelimesinde kafamızı karıştıran ayrı mı yazılacak yoksa birleşik mi yazılacak sorusunun cevabı birleşik olacağıdır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanımı "anneanne" şeklinde olmalıdır. Cümle içinde kullanırken birleşik yazmaya dikkat ederek yazım yanlışlarının önüne geçebilirsiniz.

Anneanne Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Bayram yaklaştıkça anneannesini ziyarete gideceği için çok heyecanlanıyordu. (Doğru)

Anne anne evinin verdiği huzuru başka yerde bulamayız. (Yanlış)

Anneanne TDK Doğru Yazımı