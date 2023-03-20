Birkaç Nasıl Yazılır? TDK Bir Kaç Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Zengin bir dil olan Türkçemizde yazımı karıştırılan kelimeler arasında "birkaç" kelimesi de yer alır. Bu kelimenin doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı sorusu pek çok kişinin kafasını karıştırmaktadır. "Birkaç" ve "bir kaç" şeklinde günlük hayatta karşımıza çıkan bu sıfatın yazılışının nasıl olduğu her zaman merak konusu olmuştur. İşte "Birkaç nasıl yazılır, TDK bir kaç doğru yazılışı nasıl?" sorularının yanıtları…

Birkaç Nasıl Yazılır?

Birkaç kelimesinin doğru şekilde yazılışı pek çok kişinin aklını karıştırmaktadır. Birkaç kelimesini genellikle "birkaç" ya da "bir kaç" şeklinde yazıldığı görülmektedir. Bu iki yazımdan bir tanesi yanlıştır. Yanlış olan bu kelimenin "bir kaç" şeklinde ayrı yazılmasıdır. Belirsizlik sıfatı olan bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazılışı "birkaç" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

TDK Bir Kaç Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK (Türk Dil Kurumu), bazı sıfatların yazımında iki kelimeyi bitişik şekilde oluşturmuştur. Bu durum sonucunda insanların kafaları oldukça karışmıştır. Türk Dil Kurumu'na göre birleşik yazılan belirsizlik sıfatlarından bir tanesi "birkaç" sıfatıdır. "Birkaç" sıfatının doğru yazılışı birleşiktir.