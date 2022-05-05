Okur Yazar Nasıl Yazılır? TDK Okuryazar Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK tarafından, dilimizde mevcut olan tüm kelimelerin doğru yazılışları ve anlamları açık şekilde ifade edilmiştir. Bu kelimelerin birçoğu ise vatandaşlar tarafından sürekli karıştırılan ve yanlış yazılan kelimelerdir. Özellikle ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği tam olarak bilinmeyen kelimelerin, TDK tarafından doğruları ile resmi siteleri üzerinden bilgimize sunmaları, dilimiz için oldukça faydalı bir durumdur. TDK'nın verilerine göre kelimenin anlam açıklaması ise; ''Okuması yazması olan, öğrenim görmüş (kimse)'' olarak açıklanmıştır. Türk Dili'ne sonradan giren veya ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerekli olduğu vatandaşlar tarafından tam olarak bilinmeyen kelimelerin varlığı, yazım hatalarına sebebiyet vermektedir.

Okur Yazar Nasıl Yazılır?

Dilimizin içerisinde bulunan birçok kelime, vatandaşlar tarafından kullanıldığında yazım yanlışına uğratılmaktadır. Vatandaşları yazı dilinde sürekli zorlayan kelimelerin benzer özellikleri ise, ayrı mı yoksa birleşik mi yazılmaları gerektiğinin ve başka Dünya dillerden kendi dilimize giren bazı kelimelerin farklılıklarının bilinememesidir.

Okur yazar kelimesi de bu durum için çok uygun bir örnek olacaktır. Doğru yazılışı ''okur yazar'' olması gereken bu kelime, vatandaşlar tarafından sıklıkla yanlış yazılmaktadır ve bu durum dilimiz için kötü bir etkiye sahip olabilmektedir. Okur yazar kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış kullanımları örnekler ile açıklanması gerekir ise şöyledir;

DOĞRU: Türkiye'de okuryazar oranları gittikçe artmaktaydı.

Türkiye'de okuryazar oranları gittikçe artmaktaydı. YANLIŞ: İleride okur yazar biri olacağını biliyordum.

İleride okur yazar biri olacağını biliyordum. DOĞRU: Benim babaannem, okuryazar insanlara her zaman saygı duymuştur.

Benim babaannem, okuryazar insanlara her zaman saygı duymuştur. YANLIŞ: Okur yazar olmak hiç de zor değil, senelerce eğitim görülüyor.

Okuryazar Nasıl Yazılır TDK?

Okuryazar kelimesinin TDK'ya göre doğru ve yanlış yazılışları ise şu şekildedir;