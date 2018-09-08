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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarında bulundu. Bakan Albayrak, "ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye nedensiz saldırısı sonrası dünya kendini Washington’ın ekonomik gücünden korumalı.  Türk ekonomisi, negatif propaganda ve finansal sistemine yapılan saldırılar karşısında gücünü ortaya koydu" sözlerini kullandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 06:52 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 06:56
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika açıklamaları

BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE:

"ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye nedensiz saldırısı sonrası dünya kendini Washington'ın ekonomik gücünden korumalı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, NATO üyesi bir ülkenin ekonomisine alenen yaptırımlar ve tarifelerle saldırdı

Washington'ın ekonomik silahlarını arsızca kullanması dünyadaki birçok ülke ve yatırımcıya uyarı alarmı oldu

Saldırı, sadece Türkiye-ABD ittifakının geleceği için değil, küresel piyasalar için de riskli olarak değerlendirildi

piyasalar
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika açıklamaları
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