Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika açıklamaları

BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE:

"ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye nedensiz saldırısı sonrası dünya kendini Washington'ın ekonomik gücünden korumalı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, NATO üyesi bir ülkenin ekonomisine alenen yaptırımlar ve tarifelerle saldırdı

Washington'ın ekonomik silahlarını arsızca kullanması dünyadaki birçok ülke ve yatırımcıya uyarı alarmı oldu

Saldırı, sadece Türkiye-ABD ittifakının geleceği için değil, küresel piyasalar için de riskli olarak değerlendirildi