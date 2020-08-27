Son dakika: Kamuda mesai modeli değişiyor! Kamuda yeni mesai sistemi nasıl olacak?

MAAŞLAR DEĞİŞMEYECEK

Uzaktan çalışma esasları Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili kurumlar için üst yönetici, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar için bakan, taşra teşkilatları ile mahalli idarelerde vali veya belediye başkanı, kamu kurumlarında üst yönetici tarafından belirlenecek. Uzaktan çalışma modelinde tüm haklar korunacak. Farklı ücret ya da sosyal hak uygulanmayacak.



