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: Kamuda mesai modeli değişiyor! Kamuda yeni mesai sistemi nasıl olacak?

haberi: Koronavirüsle mücadelede riski azaltmak için kamuda esnek çalışma modeli yeniden devrede. Kamuda asgari sayıda personel çalıştırılacak. Göreve gelmeyen idari izinli sayılacak. Fiilen çalışma şartı aranan ek ödeme, döner sermayeler gibi mali haklarda kesinti olmayacak. Uzaktan çalışanın maaşı değişmeyecek, çalışma yöntemini üst yönetici belirleyecek. İşte kamudaki yeni çalışma modeliyle ilgili detaylar...

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Giriş Tarihi: 27.8.2020 09:38 Son Güncelleme: 27.8.2020 09:54 ABONE OL
Son dakika: Kamuda mesai modeli değişiyor! Kamuda yeni mesai sistemi nasıl olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin hale getirileceğini belirterek teşvik ettiği esnek ve uzaktan çalışma modeli kamuda yeniden devreye girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla koronavirüs salgınına karşı mücadelede riski azaltmak için 3.5 milyon için yeni iş düzeni devreye girdi. Kamu kurumlarında yeniden dönüşümlü, uzaktan çalışma gibi esnek mesaiye geçilirken, dönüşümlü çalışacak olanlar bu sürede idari izinli sayılacak.

Son dakika: Kamuda mesai modeli değişiyor! Kamuda yeni mesai sistemi nasıl olacak?

Fiilen çalışma şartı aranan ek ödeme, döner sermayeler gibi mali haklarda kesinti olmayacak. Uzaktan çalışanın maaşı değişmeyecek, çalışma yöntemini üst yönetici belirleyecek.

1 HAZİRAN'DA SONA ERMİŞTİ
Kamuda idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dâhil olan kamu personeli 1 Haziran itibarıyla normal mesaiye başlamıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan genelgeyle kamuda esnek çalışmanın sürmesine karar verildi.

Son dakika: Kamuda mesai modeli değişiyor! Kamuda yeni mesai sistemi nasıl olacak?

Genelgeyle ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personel bulundurulması koşuluyla, çalıştırılma biçimine bakılmadan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine imkân sağlandı. Genelge ile salgının yayılımının en aza indirilmesi, mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama şartıyla esnek çalışma modelleri uygulanacak.

Son dakika: Kamuda mesai modeli değişiyor! Kamuda yeni mesai sistemi nasıl olacak?

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelemedikleri sürede idari izinli sayılacak. Esnek çalışma yöntemlerinden yararlanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.

Son dakika: Kamuda mesai modeli değişiyor! Kamuda yeni mesai sistemi nasıl olacak?

Esnek mesai kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personel bulundurulması koşuluyla uygulanacak. İlgili kurumdaki personel sayısına bakılarak vardiyalı, dönüşümlü çalışılabilecek. Örneğin bir dairede 10 personel varsa belirlenecek gün sayısına göre beşerli gruplar halinde işe gelinebilecek. Dönüşümlü, vardiyalı çalışacak olanlar bu süre zarfında idari izinli sayılacak.

Son dakika: Kamuda mesai modeli değişiyor! Kamuda yeni mesai sistemi nasıl olacak?

MAAŞLAR DEĞİŞMEYECEK

Uzaktan çalışma esasları Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili kurumlar için üst yönetici, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar için bakan, taşra teşkilatları ile mahalli idarelerde vali veya belediye başkanı, kamu kurumlarında üst yönetici tarafından belirlenecek. Uzaktan çalışma modelinde tüm haklar korunacak. Farklı ücret ya da sosyal hak uygulanmayacak.

Son dakika: Kamuda mesai modeli değişiyor! Kamuda yeni mesai sistemi nasıl olacak?

UZAKTAN ÇALIŞMA NEDİR?

İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi "uzaktan çalışma" olarak tanımlanıyor.

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Son dakika: Kamuda mesai modeli değişiyor! Kamuda yeni mesai sistemi nasıl olacak?
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