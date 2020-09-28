MasterChef Serhat kimdir? MasterChef 2020 yarışmacısı Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef 2020 son bölümünde başarılı olan Serhat Doğramacı'ya ilişkin bilgiler öğrenilmek isteniyor. Bu kapsamda MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. Peki, MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Serhat'a ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı. Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazandı.