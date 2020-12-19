Son dakika: Altın fiyatları düşüş hareketini sürdürüyor! 20 Aralık 2020 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerindeki düşüş hali sürüyor. Tüm dünyada koronavirüs salgını sürecinden etkilenen piyasalarda sarı metal de çok ciddi artışlar yaşamış ve rekor fiyatlara imza atmıştı. Şimdilerde vatandaşlar bu yöndeki yatırımlarını yönlendirmek amacıyla rakamlardaki değişimleri yakından takip ediyor. Uzmanlara göre bu düşüş halinin nedeni ise ABD seçimleri ve korona aşısına dair olumlu haberler oluyor. Peki, 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika canlı ve güncel altın fiyatları…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRECEK Mİ?

Altın fiyatları bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; gram fiyatı 461 TL olarak kaydedilirken öte yandan çeyrek fiyatının ise 748 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta düşüş halini devam ettiren yatırım aracının önümüzdeki hafta da bu hareketini sürdürmesi beklentiler arasında…