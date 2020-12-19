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: düşüş hareketini sürdürüyor! 20 Aralık 2020 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin üzerindeki gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen yatırım aracı bu süreçte 500 TL’nin de üstüne çıkarak son yılların rekor seviyesine ulaşırken gelen aşı haberleriyle yukarı yönlü grafiğini tersine çevirmişti. Şimdilerde ise altının gram fiyatı 460 TL bandındaki seyrini sürdürüyor. Peki, 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte ve serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 20.12.2020 06:57 Son Güncelleme: 20.12.2020 06:57 ABONE OL
Son dakika: Altın fiyatları düşüş hareketini sürdürüyor! 20 Aralık 2020 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerindeki düşüş hali sürüyor. Tüm dünyada koronavirüs salgını sürecinden etkilenen piyasalarda sarı metal de çok ciddi artışlar yaşamış ve rekor fiyatlara imza atmıştı. Şimdilerde vatandaşlar bu yöndeki yatırımlarını yönlendirmek amacıyla rakamlardaki değişimleri yakından takip ediyor. Uzmanlara göre bu düşüş halinin nedeni ise ABD seçimleri ve korona aşısına dair olumlu haberler oluyor. Peki, 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika canlı ve güncel altın fiyatları…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRECEK Mİ?

Altın fiyatları bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; gram fiyatı 461 TL olarak kaydedilirken öte yandan çeyrek fiyatının ise 748 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta düşüş halini devam ettiren yatırım aracının önümüzdeki hafta da bu hareketini sürdürmesi beklentiler arasında…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,86

SATIŞ: 432,99

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.074,70

SATIŞ: 3.092,70

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.076,00

SATIŞ: 3.123,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.972,97

SATIŞ: 3.031,70

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.497,00

SATIŞ: 1.510,50

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 748,50

SATIŞ: 755,90

GRAM ALTIN

ALIŞ: 461,42

SATIŞ: 461,55

ALTIN İÇİN SENARYO NEDİR?

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, "Altında senaryo nedir?" sorusunu yanıtladı. Ergezen, özellikle pandemi krizi ve riskten kaçınma eğilimiyle beraber altına bir yönelim olduğunu ifade ederek, "Ülkelerdeki borçluluklar, pandemi kriziyle ekonomilerin kapanacağı beklentisi alternatif yatırımcı olarak bir değer olan ons altının öne çıkmasına yol açmıştı. Fakat sonrasında aşı haberleriyle beraber için bu fiyatlamaların bir miktar geri çekildiğini gördük" dedi.

Altın fiyatları yükselecek mi? Altında beklentiler neler?

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Son dakika: Altın fiyatları düşüş hareketini sürdürüyor! 20 Aralık 2020 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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