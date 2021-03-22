Kereviz nasıl tüketilir? Kerevizin faydaları nelerdir, ne işe yarar?

Maydanozgiller ailesinden olan kereviz, ülkemizde de yetiştiriciliği yapılan bir bitkidir. Boyu yaklaşık 1 metreyi bulabilen kerevizin gıda olarak kullanılması çok eski yıllara dayanmaktadır. Kerevizin kendinden ziyade sapının şifa dolu olduğu bilgisi son günlerde herkesin merak ettiği bir konu haline geldi. Avrupa'da 'celery juice' olarak bilinen ve çok meşhur olan kereviz sapı suyu, sindirim sistemi düzenleme, böbrek sağlığını koruma, güzellik, zayıflama gibi birçok alanda faydası olan bir içecek çeşididir. Bu yüzden kereviz üretim koşulları artık daha kalın ve uzun saplı kerevizler elde etmeye yönelik olarak değişikliğe uğramıştır. Kereviz yapraklarının kurutularak toz haline getirilmiş hali de yemeklerde baharat olarak kullanılır ve bu baharat yemeklerinizin lezzetine lezzet katmaktadır.

Kerevizin kalorisi ve besin değeri

Kerevizin 100 gramı yaklaşık 15 kaloridir.

100 gram kereviz yaklaşık 1 gram protein içerebilir.

Su oranı çok yüksek bir sebzedir. Kerevizin %95'i sudur.

Lifli sebzelerden biridir.

Kalsiyum, demir, sodyum, fosfor, çinko, potasyum ve magnezyum gibi mineraller içermektedir.

A, E, K vitaminlerini içerir.

Hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle bilinen C vitamini açısından zengindir.

Tiamin, riboflavin, niasin bileşenlerini içermektedir.

B grubu vitaminlerinden olan B6 vitaminini içerir.

Kerevizin faydaları nelerdir?

Kereviz idrar söktürücü olarak bilinen bir sebzedir. Bu özelliği sayesinde üriner sistem için oldukça faydalıdır. Ayrıca idrar yolları enfeksiyonunu önler.

Luteolin olarak bilinen bir çeşit flavanoid içeren kereviz, kansere karşı savaşıyor. Kanseri önlemeye yardımcı olan beyaz kan hücrelerinin artmasını sağlayan kereviz, kanser önleyici özelliği ile bilinmektedir.

Kerevizin bebeklere faydası da saymakla bitmiyor. Zengin besin değeri ile bebeklerin gelişimini destekleyen kerevizi 8 ila 10. Aydan itibaren bebeğinize verebilirsiniz.

Kereviz tansiyon yükseltir mi? Sorusu çok merak edilen konulardan biridir. Ancak kereviz yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken en sağlıklı yiyeceklerin başında gelir. Kereviz damar tıkanıklıklarını önlediği gibi, aynı zamanda hipertansiyonun da önüne geçer.

Kerevizin vücutta oluşan iltihapları önleme özelliği vardır. Kereviz içerisindeki 25 farklı anti-enflamatuar ile vücuttaki iltihaplanmaların önler ve vücudu korur.

Kereviz zayıflatır mı? Sorusu kereviz hakkında en merak edilen konuların başında geliyor. Direkt olarak zayıflatıcı olmasa da vücutta oluşturduğu etkiler ile zayıflamaya yardımcı bir besindir. Yüksek su miktarı ile vücudun su ihtiyacını karşılarken, sindirim sistemi üzerindeki etkileri ile metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlar. Düşük kalorisi ve yüksek besin değeri ile zayıflamaya yardımcı olur.

Kereviz suyu nasıl hazırlanır?

Sayısız faydası olan kereviz sapı suyunu hazırlamak birkaç dakikanızı alır. Birçok farklı yöntemle kereviz sapı suyu elde edebilirsiniz. 2 adet kerevizin sapı, tatlandırması için 1 adet yeşil elma, isteğe göre limon kullanarak bir tarif hazırlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağı içerisine atarak birkaç dakika karıştırın. Eğer katı meyve sıkacağınız yoksa yine tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Daha sonra iyice parçalanan sebze ve meyveleri ince bir tülbentten geçirerek suyunu bir kaba alabilirsiniz. Kereviz sapı suyunu her gün aç karnına 1 bardak tüketebilirsiniz.

Kerevizin zararları nelerdir?

Biilinen bir zararı olmayan kerevizin eğer alerjiniz varsa bir takım zararlarını görmeniz mümkün olabilir. Alerjisi olan bireyler kereviz tükettiğinde ciltte kızarıklık, hassasiyet ve kaşıntı, yüzün şişmesi gibi etkiler ortaya çıkabilir.

Hamilelerin doktoruna danışarak kereviz tüketmesi tavsiye edilir. İçerdiği bileşenlerden ötürü kereviz tüketmek, hamileler için uterusta kasılma gibi etkilere sebep olabilir.

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