SON DAKİKA

Asgari ücret üzerinden emekli olan ne kadar maaş alır?

Asgari ücretten emekli maaşı tutarı, 1.625 lira olarak belirlenmiştir. Bu yıl için belirlenen net asgari ücret 2.825 lira. Bu yıl asgari ücret üzerinden emekli olan bir vatandaş 1.625 lira emekli maaşı alır.

Asgari ücret sadece İş Kanunu kapsamında çalışanları mı kapsıyor?

Sadece İş Kanunu kapsamında olanlara değil, deniz-basın İş kanunları ile Borçlar Kanunu'na tabi olarak çalışan işçilere de ödenecek ücret asgari ücretin altında olamaz.