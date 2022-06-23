Son dakika haberleri...Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklanıyor. Yurt içinde bugün tüm gözler Haziran 2022 Merkez Bankası faiz kararı için toplanacak Para Politikası Kurulu'nda (PPK) olacak. 2022 yılının 6. faiz kararı için açıklamada bulunacak Merkez Bankası, faiz karar metniyle paraya yön verecek.
İşte Haziran ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi en çok merak edilenler...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için 23 Haziran bugün saat 14:00'de son dakika açıklamada bulunacak. Faiz kararı ile birlikte faiz karar metni gelecek dönemin para politkasına ilişkin sinyaller barındırdığından önem arz ediyor.
FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE OLDU?
AA Finans'ın Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı için piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Faiz kararı anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördü. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı.
2022 YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ DE YÜZDE 14 GÖZE ÇARPIYOR
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.
MERKEZ BANKASI YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK MESAJI VERİYOR
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.
LİRALAŞMA POLİTİKASI DİKKAT ÇEKİYOR
Merkez Bankası son dönemde yeni ekonomi politikaları çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber 'Liralaşma' stratejisi doğrultusunda yeni adımlar atıyor.
2022 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ: 8 FAİZ KARARI DAHA GELECEK
Merkez Bankası 2022 yılında Haziran ayı hariç 6 faiz kararı daha verecek. İşte faiz toplantı tarihleri...
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