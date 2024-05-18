CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI ALIŞ SATIŞ: 18 Mayıs hafta sonu tam, yarım, gram, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 468 liradan yaparken; 18 Mayıs Cumartesi günü saat 07:25'te itibarıyla 2 bin 499 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 031 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 035 TL'den alıcı buluyor.