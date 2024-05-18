Giriş Tarihi: 18.05.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
08:26
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI ALIŞ SATIŞ: 18 Mayıs hafta sonu tam, yarım, gram, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları hafta sonunda da araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından son işlem gününü yükselişle tamamladı. Gram altın 2 bin 499 TL'ye ulaştı. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 18 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…