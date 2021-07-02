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Haberler FotoHaber İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2021 - Instagram Hesabı Nasıl Silinir Ve Kapatılır - Kalıcı, Geçici İnstagram Hesap Silme Ekranı
Giriş Tarihi: 02.07.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 16:27

İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2021 - Instagram Hesabı Nasıl Silinir Ve Kapatılır - Kalıcı, Geçici İnstagram Hesap Silme Ekranı

Türkiye'de ve dünya üzerinde en çok sevilen ve en fazla kullanıcısı olan sosyal ağ, her geçen gün üye sayısını arttırmaya devam ediyor. Bazı kişiler çeşitli nedenlerden dolayı hesaplarını kapatmak isterken, bu işlemi nasıl ve nereden yapacağı konusunda ise araştırmalar yapıyor. Instagram hesap silme işleminin uygulamada yapılamamasından dolayı bu konuda soru işaretleri kafalara takılıyor. İnstagram silme ve kapatma linki 2021 ile bu işlemi uygulamak için kısayol bağlantı ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Geçici ya da kalıcı olarak tamamen İnstagram silme ve kapatma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, Instagram hesabı nasıl silinir, nasıl kapatılır? İşte, İnstagram hesap kapatma ve silme linki...

İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2021 - Instagram Hesabı Nasıl Silinir Ve Kapatılır - Kalıcı, Geçici İnstagram Hesap Silme Ekranı

İnstagram silme işleminin ayrıntıları bu platformun kullanıcıları tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Uygulamada henüz bu özelliğin aktif olmaması İnstagram hesabı nasıl silinir sorusunun cevabının araştırılmasına neden oluyor. Instagram hesap silme linki 2021 ile hesabınızı geçici ya da kalıcı olarak silmek için doğru yerdesiniz. Tamamen hesap silme adımlarını en ince ayrıntısıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz. Instagram hesap silme ve kapatma işlemlerinizi gerçekleştirmek için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, İnstagram hesabı nasıl silinir ve nasıl kapatılır? İşte, 2021 Instagram hesap silme linki ve İnstagram hesabını kalıcı olarak silme için kesin adımlar!

İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2021 - Instagram Hesabı Nasıl Silinir Ve Kapatılır - Kalıcı, Geçici İnstagram Hesap Silme Ekranı

INSTAGRAM HESAP SİLME VE KAPATMA LİNKİ 2021

Instagram hesap silme ve kapatma işleminizi kısayoldan gerçekleştirmek için doğru yerdesiniz. Arama motorunda uzun uzun dolaşmadan doğrudan Instagram hesap silme ve kapatma ekranına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

Instagram hesap silme ve kapatma linki ile işlem yapmak için;

  • Aşağıda yer alan Instagram hesap silme görseline tıklayarak doğrudan işlemi yapacağınız sayfaya gidin.
  • Ayarlar penceresi üzerinden hesabını silme nedeninizi belirleyin.
  • İşleme devam etmek için kullanıcı şifrenizi girin.
  • Sayfanın en altında bulunan hesabımı kalıcı olarak sil butonuna tıkladığınız profiliniz ortadan kalkacak.
  • 28 gün boyunca hesabınıza bir daha girmediğiniz takdirde silme işleminiz tamamlanacak.
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İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2021 - Instagram Hesabı Nasıl Silinir Ve Kapatılır - Kalıcı, Geçici İnstagram Hesap Silme Ekranı

İNSTAGRAM SİLME SÜRESİ NEDİR?

Yukarıda yer alan adımları okuyup öğrendikten sonra aşağıdaki bağlantıyaa tıklayarak doğrudan Instagram hesap silme sayfasına ulaşabilirsiniz. Instagram hesabı silme işlemini tamamladıktan sonra 28 gün boyunca hesabı açmamanız gerekir. Aksi halde hesabınız yeniden aktif hale gelecektir. Hesabınız aktif hale geldiğinde tekrar bu işlemi yapmak zorunda kalacaksınız.

INSTAGRAM SİLME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2021 - Instagram Hesabı Nasıl Silinir Ve Kapatılır - Kalıcı, Geçici İnstagram Hesap Silme Ekranı

İNSTAGRAM SİLME VE İNSTAGRAM DONDURMA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

İnstagram'ın internet sitesinde yer alan hesap ayarları penceresinde sizlere sunulan iki farklı seçenek bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi geçici olarak dondurmaq diğeri ise hesabı kalıcı olarak silmedir. İnstagram dondurma işlemini yapanlar dilediğinde hesabına erişim sağlayabilirler. İntagram silme işlemini gerçekleştirenler ise 28 gün boyunca hesaplarına girmedikleri takdirde bir daha erişim sağlayamazlar. Hem kullanıcı adı hem de hesapta bulunan tüm fotoğraf, video ve arkadaş listesi silinir.

İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2021 - Instagram Hesabı Nasıl Silinir Ve Kapatılır - Kalıcı, Geçici İnstagram Hesap Silme Ekranı

INSTAGRAM HESABI NASIL DONDURULUR?

  • Instagram hesap dondurma işlemi için öncelikle Instagram uygulamasına bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş gerçekleştirin.
  • Daha sona sağ üst kısımdaki simgesine tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçiniz.
  • Ardından aşağıya doğru inin ve sağ altta bulunan "Hesabımı geçici olarak kapat'a" tıklayın.
  • Buradan "Hesabını neden kapatıyorsun?" Sorusunun yanındaki menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar giriniz.
  • Son aşama ise "Hesabı Geçici Olarak Kapat'a" tıklayın. Bu şekilde hesabınızı geçici olarak kapatmış olacaksınız. Hesap dondurma işleminin ardından tekrar açma isterseniz eğer 1 hafta içinde tekrar giriş yapınız. Bu şekilde tekrar şifreniz ve kullanıcı adınız ile girebilirsiniz. Haftada bir kere deneme şansınız bulunmaktadır.
İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2021 - Instagram Hesabı Nasıl Silinir Ve Kapatılır - Kalıcı, Geçici İnstagram Hesap Silme Ekranı

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

İnstagram Hesap Silme Ve Kapatma Linki 2021 - Instagram Hesabı Nasıl Silinir Ve Kapatılır - Kalıcı, Geçici İnstagram Hesap Silme Ekranı

DONDURULAN INSTAGRAM HESABI NASIL AÇILIR?

Instagram hesabını donduran kullanıcılar nasıl tekrar açabileceklerinin yolunu aramaktadırlar. Tekrar Instagram hesabını açmak için şu adımları takip ediniz:

Öncelikle Instagram hesabına yeniden ulaşmak için 1 veya 2 gün gibi bir süre zarfında beklemeniz gerekiyor.

Eğer ki bu süre içinde giriş yapmaya çalışırsanız "hatalı kullanıcı adı veya şifre" uyarısı ile karşılaşırsınız.

Bunun için yapmanız gereken ise 24-48 saat süresini doldurmak ve sonra tekrar giriş yapmayı denemeniz gerekiyor.

Daha sonra Giriş yapmak için tarayıcıdan Instagram adresine giriniz.

Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi doğru bir şekilde girdiğiniz takdirde Instagram hesabına ulaşılabilmektedir.

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