Son Dakika KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? | 2023-2024 GSB sorgulama ekranı ile KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları sorgulama işlemlerini bekleyen üniversite öğrencileri GSB son dakika duyurularını kontrol ediyor. Son Kabine Toplantısı ardından açıklanan burs ve kredi ücretleri lisans ve önlisans öğrencileri için 1.250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için ise 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseltildi. Sonuçlarda kritik haftaya girildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçlarında son durum!