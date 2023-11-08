Son Dakika KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? | 2023-2024 GSB sorgulama ekranı ile KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika KYK burs sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yürütülen burs ve kredi başvuru sonuçları gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni KYK bursu ücretleri ardından öğrenciler e-devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranını sık sık ziyaret ediyor. İlk etapta toplu olarak alınacak ödeme daha sonra her ay hak sahibi öğrencilerin hesaplarında olacak. Gözler GSB'nin duyurularında. Peki, 2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte sonuç tarihine dair tüm bilgiler.