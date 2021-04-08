Rauf Denktaş kimdir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Raif Denktaş ne zaman neden öldü?

Yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs başladı. Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesindeki en önemli isimlerin başında gelir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan yolda, Kıbrıs Türklerine yapılan zulme karşı halkı örgütlemeyi başaran Rauf Denktaş, KKTC'nin kurucu cumhurbaşkanıdır. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ardından Rauf Denktaş kimdir, neden ve ne zaman öldü sorularının yanıtları da merak konusu oldu. İşte, 2012 yılında hayatını kaybeden Rauf Denktaş'ın hayatı ve ölümü hakkında bilgiler