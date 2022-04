Son dakika | Oscar tokadı gündem olmuştu: Akademi’den Will Smith kararı!

Bu sene 94.kez düzenlenen en prestijli ödüller arasında yer alan Oscar ödül töreni televizyon tarihine geçti. Görkemli ödül törenine Will Smith ve Chris Rock ikilisi damgasını vurmuştu. Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca olanlar oldu. Will Smith yerinden kalkarak sahneye çıktı ve Chris Rock'a tokat atmıştı.