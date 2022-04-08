Giriş Tarihi: 08.04.2022 22:41
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
22:43
Son dakika | Oscar tokadı gündem olmuştu: Akademi'den Will Smith kararı!
Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül törenine Will Smith'in Chris Rock'a tokat attığı anlar damga vurmuştu.Chris Rock'ın Will Smith'in karısına "Jada seni çok seviyorum" demesi ve sonrasındaki Jada Smith'in yüzündeki gergin ifade sosyal medyada gündem olmuş, bunun ardından ise Will Smith yerinden kalkıp Chris Rock'a tokat atmıştı. Olay sonrası Akademi yöneticileri bir araya geldi ve Will Smith hakkında kararını verdi. İşte deyaylar...