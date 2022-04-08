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Haberler Galeri Son dakika | Oscar tokadı gündem olmuştu: Akademi'den Will Smith kararı!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 22:41 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 22:43

Son dakika | Oscar tokadı gündem olmuştu: Akademi'den Will Smith kararı!

Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül törenine Will Smith'in Chris Rock'a tokat attığı anlar damga vurmuştu.Chris Rock'ın Will Smith'in karısına "Jada seni çok seviyorum" demesi ve sonrasındaki Jada Smith'in yüzündeki gergin ifade sosyal medyada gündem olmuş, bunun ardından ise Will Smith yerinden kalkıp Chris Rock'a tokat atmıştı. Olay sonrası Akademi yöneticileri bir araya geldi ve Will Smith hakkında kararını verdi. İşte deyaylar...

Son dakika | Oscar tokadı gündem olmuştu: Akademi’den Will Smith kararı!

Bu sene 94.kez düzenlenen en prestijli ödüller arasında yer alan Oscar ödül töreni televizyon tarihine geçti. Görkemli ödül törenine Will Smith ve Chris Rock ikilisi damgasını vurmuştu. Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca olanlar oldu. Will Smith yerinden kalkarak sahneye çıktı ve Chris Rock'a tokat atmıştı.

Son dakika | Oscar tokadı gündem olmuştu: Akademi’den Will Smith kararı!

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.

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Son dakika | Oscar tokadı gündem olmuştu: Akademi’den Will Smith kararı!

Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostuk G.I. Jane şakasıydı" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepki üzerine "Tamam" dedi ve sonra da şunları ekledi: "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi."

Son dakika | Oscar tokadı gündem olmuştu: Akademi’den Will Smith kararı!

SON DAKİKA | AKADEMİ KARARINI VERDİ

Akademi heyeti, 94. Oscar töreninde eşiyle ilgili esprisi üzerine sahneye çıkarak Chris Rock'a tokat atan Will Smith'le ilgili olası yaptırımları tartışmak üzere toplanmıştı.

Son dakika | Oscar tokadı gündem olmuştu: Akademi’den Will Smith kararı!

10 YIL MEN EDİLDİ

Toplantı sonrasında Akademi'den yapılan açıklamada Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e Oscar galasından ve Akademi etkinliklerinden 10 yıl boyunca men cezası geldi.

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